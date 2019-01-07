"Леся даже в образе Гринча шикарна": Никитюк поздравила фанатов с Рождеством

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Звезда приехала на рождественские праздники на свою малую родину

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая ранее рассказала своим поклонникам о желании "сменить" имя, поздравила фанов с праздником Рождества и опубликовала яркое жизнерадостное фото. Снимок она выложлила в понедельник, 7 января, в своем Instagram.

На кадре звезда трэвел-шоу "Орел и Решка" стоит в сельской местности возле проселочной дороги. Снежинки хлопьями спускаются с неба, ярко светит солнце. На Лесе - теплый зеленый полушубок.

"Счастливого Рождества! Люблю вас!", - подписала она снимок.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

На рождественских праздниках, когда принято проводить время со своей семьей и навещать родных, популярная шоувумен приехала на свою малую родину.

Скрин: instagram.com/lesia_nikituk

Поклонники Леси Никитюк восторгаются снимком, признаются ей во взаимной любви и слегка иронизируют над рождественским "образом" телеведущей:

"Круто отфотошопила!";

"Кицюнька";

"Леся ты прелесть";

"БАгиня на родине";

"Леся даже в образе Гринча шикарна";

Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk

"Дива";

"И эти украинские столбы на фоне красотки";

"Это шубка с меха Гринча)";

Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk

"Дома классно";

Леся, вы молодец, что дарите нам своим фанатам такие искренние и настоящие кадры из своей жизни! Обожаю вас, те волшебные пейзажи. Особенное спасибо за видосы с вашей бабушкой"...

Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk

Как сообщалось ранее, недавно Никитюк позабавила своих подписчиков новым фото - с отдыха в Дубаи, на котором вальяжно расположившись на диване, знаменитость отдыхает.

Также мы писали о том, что телеведущая Леся Никитюк опубликовала фото и видео с празднования Нового года 2019. Она показала в сети, где и с кем встретила праздник, а также похвасталась подарками "под елочку".

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Видео: РБК-Украина