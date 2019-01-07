"Леся навіть в образі Грінча шикарна": Нікітюк привітала фанатів із Різдвом

Зірка приїхала на різдвяні свята на свою малу батьківщину
Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка раніше розповіла своїм шанувальникам про бажання "змінити" ім'я, привітала фанів зі святом Різдва і опублікувала яскраве життєрадісне фото. Знімок вона виклала у понеділок, 7 січня, в своєму Instagram.
На кадрі зірка тревел-шоу "Орел і Решка" стоїть у сільській місцевості біля дороги. Сніжинки пластівцями спускаються з неба, яскраво світить сонце. На Лесі - теплий зелений кожушок.
"Щасливого Різдва! Люблю вас!", - підписала вона знімок.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
На різдвяних святах, коли прийнято проводити час зі своєю сім'єю і відвідувати рідних, популярна шоувумен приїхала на свою малу батьківщину.
Скрін: instagram.com/lesia_nikituk
Шанувальники Лесі Никитюк захоплюються знімком, визнаються їй у взаємній любові і злегка іронізує над різдвяним "чином" телеведучої:
"Круто отфотошопила!";
"Кицюнька";
"Леся ти принадність";
"БАгіня на батьківщині";
"Леся навіть в образі Грінча шикарна";
Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk
"Діва";
"І ці українські стовпи на тлі красуні";
"Це шубка з хутра Грінч)";
Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk
"Вдома класно";
Леся, ви молодець, що даруєте нам своїм фанатам такі щирі і справжні кадри зі свого життя! Обожнюю вас, ті чарівні пейзажі. Особливе спасибі за видосы з вашою бабусею"...
Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk
Як повідомлялося раніше, нещодавно Нікітюк потішила своїх підписників новим фото - з відпочинку в Дубаї, на якому вальяжно розташувавшись на дивані, знаменитість відпочиває.
Також ми писали про те, що телеведуча Леся Нікітюк опублікувала фото і відео зі святкування Нового року 2019. Вона показала в мережі, де і з ким зустріла свято, а також похвалилася подарунками "під ялинку".
Відео: РБК-Україна