"Леся навіть в образі Грінча шикарна": Нікітюк привітала фанатів із Різдвом

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Зірка приїхала на різдвяні свята на свою малу батьківщину

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка раніше розповіла своїм шанувальникам про бажання "змінити" ім'я, привітала фанів зі святом Різдва і опублікувала яскраве життєрадісне фото. Знімок вона виклала у понеділок, 7 січня, в своєму Instagram.

На кадрі зірка тревел-шоу "Орел і Решка" стоїть у сільській місцевості біля дороги. Сніжинки пластівцями спускаються з неба, яскраво світить сонце. На Лесі - теплий зелений кожушок.

"Щасливого Різдва! Люблю вас!", - підписала вона знімок.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

На різдвяних святах, коли прийнято проводити час зі своєю сім'єю і відвідувати рідних, популярна шоувумен приїхала на свою малу батьківщину.

Скрін: instagram.com/lesia_nikituk

Шанувальники Лесі Никитюк захоплюються знімком, визнаються їй у взаємній любові і злегка іронізує над різдвяним "чином" телеведучої:

"Круто отфотошопила!";

"Кицюнька";

"Леся ти принадність";

"БАгіня на батьківщині";

"Леся навіть в образі Грінча шикарна";

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

"Діва";

"І ці українські стовпи на тлі красуні";

"Це шубка з хутра Грінч)";

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

"Вдома класно";

Леся, ви молодець, що даруєте нам своїм фанатам такі щирі і справжні кадри зі свого життя! Обожнюю вас, ті чарівні пейзажі. Особливе спасибі за видосы з вашою бабусею"...

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

Як повідомлялося раніше, нещодавно Нікітюк потішила своїх підписників новим фото - з відпочинку в Дубаї, на якому вальяжно розташувавшись на дивані, знаменитість відпочиває.

Також ми писали про те, що телеведуча Леся Нікітюк опублікувала фото і відео зі святкування Нового року 2019. Вона показала в мережі, де і з ким зустріла свято, а також похвалилася подарунками "під ялинку".

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Відео: РБК-Україна