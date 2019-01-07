ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Леся навіть в образі Грінча шикарна": Нікітюк привітала фанатів із Різдвом

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.01.2019 - 22:24
"Леся навіть в образі Грінча шикарна": Нікітюк привітала фанатів із Різдвом
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Зірка приїхала на різдвяні свята на свою малу батьківщину

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка раніше розповіла своїм шанувальникам про бажання "змінити" ім'я, привітала фанів зі святом Різдва і опублікувала яскраве життєрадісне фото. Знімок вона виклала у понеділок, 7 січня, в своєму Instagram.

На кадрі зірка тревел-шоу "Орел і Решка" стоїть у сільській місцевості біля дороги. Сніжинки пластівцями спускаються з неба, яскраво світить сонце. На Лесі - теплий зелений кожушок.

"Щасливого Різдва! Люблю вас!", - підписала вона знімок.

&quot;Леся навіть в образі Грінча шикарна&quot;: Нікітюк привітала фанатів із Різдвом

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

На різдвяних святах, коли прийнято проводити час зі своєю сім'єю і відвідувати рідних, популярна шоувумен приїхала на свою малу батьківщину.

&quot;Леся навіть в образі Грінча шикарна&quot;: Нікітюк привітала фанатів із Різдвом

Скрін: instagram.com/lesia_nikituk

Шанувальники Лесі Никитюк захоплюються знімком, визнаються їй у взаємній любові і злегка іронізує над різдвяним "чином" телеведучої:

"Круто отфотошопила!";

"Кицюнька";

"Леся ти принадність";

"БАгіня на батьківщині";

"Леся навіть в образі Грінча шикарна";

&quot;Леся навіть в образі Грінча шикарна&quot;: Нікітюк привітала фанатів із Різдвом

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

"Діва";

"І ці українські стовпи на тлі красуні";

"Це шубка з хутра Грінч)";

&quot;Леся навіть в образі Грінча шикарна&quot;: Нікітюк привітала фанатів із Різдвом

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

"Вдома класно";

Леся, ви молодець, що даруєте нам своїм фанатам такі щирі і справжні кадри зі свого життя! Обожнюю вас, ті чарівні пейзажі. Особливе спасибі за видосы з вашою бабусею"...

&quot;Леся навіть в образі Грінча шикарна&quot;: Нікітюк привітала фанатів із Різдвом

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

Як повідомлялося раніше, нещодавно Нікітюк потішила своїх підписників новим фото - з відпочинку в Дубаї, на якому вальяжно розташувавшись на дивані, знаменитість відпочиває.

Також ми писали про те, що телеведуча Леся Нікітюк опублікувала фото і відео зі святкування Нового року 2019. Вона показала в мережі, де і з ким зустріла свято, а також похвалилася подарунками "під ялинку".

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна

"Називайте мене "Геля": Никитюк вирішила "змінити" ім'я Колядки на Різдво для дорослих і дітей
Новини України Леся НікітюкРіздвосоцсеть
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся