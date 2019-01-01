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"Леди Ноги": Леся Никитюк показала, с кем провела новогоднюю ночь

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.01.2019 - 19:23
"Леди Ноги": Леся Никитюк показала, с кем провела новогоднюю ночь
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая похвасталась подарками под елку и своей компанией на праздник

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая 31 декабря оказалась с разбитым авто,  опубликовала фото и видео с празднования Нового года 2019. На своей страничке в Instagram она показала, где и с кем встретила праздник, а также похвасталась подарками "под елочку".

Знаменитость позировала с бокалом шампанского возле елки в блестящем платье мини, показав стройные длинные ноги во всей красе в туфлях Jimmy Choo. Компанию в кадре ей составил домашний любимец Рафик, которого она, в честь праздника, называет "Санта Рафус".

Подписчики восхитились внешним видом звезды, а также живо интересовались, уцелели ли колготы Леси после "встречи" с ее игривым четверолапым другом.

&quot;Леди Ноги&quot;: Леся Никитюк показала, с кем провела новогоднюю ночь

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Шикарно выглядишь, Леся", "Леди Ноги", "Колготы выжили после этого фото? Зная свое чудо лохматое, колгот хватает на 5 минут", "Ноги, конечно, шикарные", "Секунда до рваных колготок", "Как всегда непревзойденная", - писали комментаторы.

&quot;Леди Ноги&quot;: Леся Никитюк показала, с кем провела новогоднюю ночь

&quot;Леди Ноги&quot;: Леся Никитюк показала, с кем провела новогоднюю ночь

&quot;Леди Ноги&quot;: Леся Никитюк показала, с кем провела новогоднюю ночь

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Также в "сториз" Instagram телеведущая показала, какие подарки по елочку получила. На глазах у поклонников она один за другим открывала упаковки, в которых оказался восхитительный шелковый платок, бутылка дорого вина, оригинальный чехол для мобильного телефона, косметика Lancôme, а также комплект изысканного белья от бренда Intimissimi.

&quot;Леди Ноги&quot;: Леся Никитюк показала, с кем провела новогоднюю ночь

Фото: подарки по елкой Леси Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

&quot;Леди Ноги&quot;: Леся Никитюк показала, с кем провела новогоднюю ночь

Фото: подарки Леси Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

&quot;Леди Ноги&quot;: Леся Никитюк показала, с кем провела новогоднюю ночь

Фото: подарки Леси Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

&quot;Леди Ноги&quot;: Леся Никитюк показала, с кем провела новогоднюю ночь

Фото: подарки Леси Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Встречать 2019 год Леся поехала за город к своим друзьям. Она показала праздничный стол и двух симпатичных молодых людей, которые радушно встретили телеведущую. Одним из них оказался парикмахер-стилист Михаил Рудишин, а другим – мастер перманентного макияжа Артем Чернышев. Также нашлась компания и для ее домашнего любимца – Рафика тут же окружили еще два дружелюбных песика. 

&quot;Леди Ноги&quot;: Леся Никитюк показала, с кем провела новогоднюю ночь

Фото: Леся Никитюк с друзьями (instagram.com/lesia_nikituk)

&quot;Леди Ноги&quot;: Леся Никитюк показала, с кем провела новогоднюю ночь

Фото: новогодняя елка (instagram.com/lesia_nikituk)

&quot;Леди Ноги&quot;: Леся Никитюк показала, с кем провела новогоднюю ночь

Фото: туфли Jimmy Choo (instagram.com/lesia_nikituk)

&quot;Леди Ноги&quot;: Леся Никитюк показала, с кем провела новогоднюю ночь

Фото: новогодний декор стола (instagram.com/lesia_nikituk)

&quot;Леди Ноги&quot;: Леся Никитюк показала, с кем провела новогоднюю ночь

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Никитюк с удовольствием делилась новогодними кадрами со своими подписчиками и пребывала в отличнейшем настроении.

Ранее Леся Никитюк сообщила о запуске собственного оригинального тревел-шоу. Она пообещала продемонстрировать всю красоту Украины и показать страну с неожиданного и интересного для туристов ракурса.

Напомним, что Леся Никитюк приоткрыла завесу тайны над своей личной жизнью и рассказала о любимом мужчине.

Видео: РБК-Украина

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Новости Украины Леся Никитюк
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