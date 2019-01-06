"Называйте меня "Геля": Никитюк решила "сменить" имя

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая проехалась на роскошном авто

Популярная украинская телеведущая и звезда трэвел-шоу "Орел и Решка" Леся Никитюк показала подписчикам, из-за чего решила "сменить" имя. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

Так, девушку снимала подруга, которая решила поинтересоваться, куда едет Никитюк. Ответ телеведущей был весьма оригинальным.

Скриншот из видео (instagram.com/lesia_nikituk)

"Называйте меня не Леся. Называйте меня "Геля", потому что я на Гелендвагене", - сказала она.

Скриншот из видео (instagram.com/lesia_nikituk)

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах видно, что Никитюк действительно находится за рулем мощного внедорожника, который в народе прозвали "Кубик". Примечательно, что видео было расположено в Stories, поэтому возможности прокомментировать слова телеведущей у ее поклонников не было.

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Видео: Никитюк прокатилась на Гелендвагене (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что недавно мы писали как украинские знаменитости поздравили своих поклонников с Новым 2019 годом и продемонстрировали свои идеальные фигуры. LITE предложил выбрать из шести украинских звезд самую длинноногую и роскошную красавицу.

Кроме того, Леся Никитюк показала с кем провела новогоднюю ночь. А так же, похвасталась подарками, которые нашла под елкой.

Еще мы писали о неприятности, которая случилась с "Богиней ламината" прямо в новогоднюю ночь. Вандалы разбили окно в ее машине, и изувечили соседний автомобиль.

Факты о Лесе Никитюк (видео: РБК-Украина)