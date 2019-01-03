"Богиня дивана": Леся Никитюк позабавила сеть новым фото

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники решили не отставать от знаменитости и тоже начали шутить в комментариях

Известная своим чувством юмора телеведущая Леся Никитюк позабавила своих подписчиков новым фото. В своем аккаунте она опубликовала снимок с недавнего отдыха в Дубаи, на котором вальяжно расположившись на диване, знаменитость отдыхает. А вот подпись к фото Леся придумала актуальную, которая отображает украинскую действительность после новогоднего застолья.

Фото: Леся Никитюк переквалифицировалась в "богиню дивана", решили поклонники (instagram.com/lesia_nikituk)

"Новый Год пережили, ждём Рождество", - пошутила телеведущая под фото.

Подписчики отметили чувство юмора звезды, и поделились своими впечатлениями от праздника в комментариях.

Скриншот: комментарии к посту Леси Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Лесю,ти супер!";

"Такое чувство, что я в новогоднюю ночь набрала +10 кг";

"Чтож, #багиняламината переквалифицировалась на #багинюдивана?";

"Это вы сейчас изобразили состояние украинцев после Нового Года";

"Лесю, супер";

"Диван шикарный";

"Прям фото як я сплю после 24:00 31 декабря", - написали подписчики.

Напомним, что недавно мы писали как украинские знаменитости поздравили своих поклонников с Новым 2019 годом и продемонстрировали свои идеальные фигуры. LITE предложил выбрать из шести украинских звезд самую длинноногую и роскошную красавицу.

Кроме того, Леся Никитюк показала с кем провела новогоднюю ночь. А так же, похвасталась подарками, которые нашла под елкой.

Еще мы писали о неприятности, которая случилась с "Богиней ламината" прямо в новогоднюю ночь. Вандалы разбили окно в ее машине, и изувечили соседний автомобиль.

Факты о Лесе Никитюк (видео: РБК-Украина)