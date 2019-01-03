"Богиня дивана": Леся Никитюк позабавила сеть новым фото

Поклонники решили не отставать от знаменитости и тоже начали шутить в комментариях
Известная своим чувством юмора телеведущая Леся Никитюк позабавила своих подписчиков новым фото. В своем аккаунте она опубликовала снимок с недавнего отдыха в Дубаи, на котором вальяжно расположившись на диване, знаменитость отдыхает. А вот подпись к фото Леся придумала актуальную, которая отображает украинскую действительность после новогоднего застолья.
Фото: Леся Никитюк переквалифицировалась в "богиню дивана", решили поклонники (instagram.com/lesia_nikituk)
"Новый Год пережили, ждём Рождество", - пошутила телеведущая под фото.
Подписчики отметили чувство юмора звезды, и поделились своими впечатлениями от праздника в комментариях.
Скриншот: комментарии к посту Леси Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"Лесю,ти супер!";
"Такое чувство, что я в новогоднюю ночь набрала +10 кг";
"Чтож, #багиняламината переквалифицировалась на #багинюдивана?";
"Это вы сейчас изобразили состояние украинцев после Нового Года";
"Лесю, супер";
"Диван шикарный";
"Прям фото як я сплю после 24:00 31 декабря", - написали подписчики.
Напомним, что недавно мы писали как украинские знаменитости поздравили своих поклонников с Новым 2019 годом и продемонстрировали свои идеальные фигуры. LITE предложил выбрать из шести украинских звезд самую длинноногую и роскошную красавицу.
Кроме того, Леся Никитюк показала с кем провела новогоднюю ночь. А так же, похвасталась подарками, которые нашла под елкой.
Еще мы писали о неприятности, которая случилась с "Богиней ламината" прямо в новогоднюю ночь. Вандалы разбили окно в ее машине, и изувечили соседний автомобиль.
Факты о Лесе Никитюк (видео: РБК-Украина)