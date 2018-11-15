Леся Никитюк в эротичном боди станцевала на пилоне

Фото: коллаж РБК-Украина

Телеведущая исполнила стриптиз на съемках шоу

Популярная украинская телеведущая и участница Танцев со звездами 2018 Леся Никитюк продемонстрировала неожиданные таланты. На съемках шоу "Хто зверху?" капитан женской команды поразила исполнением стриптиза.

Но поскольку это раунд "Обмен ролями", участницы должны были станцевать мужской стриптиз. Три обязательных условия: прокрутиться на пилоне, обыграть галстук и снять с себя брюки одним движением.

Первой покорять танцпол решила Никитюк. В процессе танца ведущая ловко разорвала на себе майку и брюки, оставшись в соблазнительном черном боди с ярко-красным кружевом.

Фото: Леся Никитюк (пресс-служба Нового канала)

"Королева!", "Леся!", "Огонь!!!", – поддерживали Лесю остальные участницы, сопровождая зрелище аплодисментами.

"Взагалі-то мені здавалося, що стриптиз має заводити, а не навпаки!" – решил потроллить стрип-перформанс ведущей ее коллега Сергей Притула.

Фото: Леся Никитюк и Сергей Притула (пресс-служба Нового канала)

Напомним, ранее Леся Никитюк обратилась к своим хейтерам. Ведущая отметила, что многие ей пишут с просьбой покинуть проект Танцы со звездами. На что Никитюк посоветовала злопыхателям просто голосовать за других участников.

Мы также писали о том, что Никитюк повеселила "теплым" селфи с Притулой.

К слову, до этого Леся Никитюк поделилась пикантным моментом из своей биографии. Телеведущая отметила, что с самого детства хотела зарабатывать сама.

Леся Никитюк: интересные факты биографии (видео: РБК-Украина)