"Как муж и жена": Никитюк повеселила "теплым" селфи с Притулой

Леся Никитюк и Сергей Притула (коллаж: РБК-Украина)

Поклонники Никитюк отметили, что они с Притулой — отличная творческая пара

Леся Никитюк любое событие, даже очередную промо-фотосессию, может обыграть с шутками и юмором. Как, например, фотосет с шоуменом, своим соведущим по шоу "Хто зверху?" на "Новом канале" Сергеем Притулой.

На instagram-страничке Никитюк опубликовала очень яркое и веселое селфи с Притулой. При этом на снимке Леся позирует в сочнем розовом шарфе и шапке грубой вязки. А вот Притула приделал в качестве усов кусочек розовой пряжи.

Отмечается, что фотосессия проходила на студии "Нового канала", где работают Притула и Никитюк. Судя по хештегам Леси, съемка приурочена уже к зиме.

"Скоро… #хтоЗверху #ЛесяПритула #зимоньказима", — подписала Леся Никитюк новое фото.

Забавные Леся Никитюк и Сергей Притула (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Кстати, ранее супруга Сергея Притулы рассказала, как ей удается быть супермамой.

Подписчики Леси в сети instagram поспешили прокомментировать забавный снимок.

"Прям как муж и жена!" — смеется a_n_d_r_e_y_ukraine.

"Зв'язали йому вуса", —пишет danya_67_67.

"Ха-ха, які смішні, люблю вас", — отмечает rimma.petrenko.

"Ахах, смішна така! Лесю з Хмельницького можна забрати, а от Хмельницький з Лесі не забереш і не сховаєш", — улыбается kolesnyk22111987.

"Классный шарф", — подчеркивает mettaton_mtt_neo.

"Как же тебе идет этот цвет", — замечает myname_by_nataliia_moshkiv.

"Круто! Соскучились наверное друг за другом", — улыбается snejoke066.

"Прям козак", — пишет sorochyk.viktoriya.

Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, ранее Никитюк устроила себе веселый шопинг, во время которого примерила пуховик за $1000 от известного бренда.

К слову, до этого Леся Никитюк поделилась пикантным моментом из своей биографии. Телеведущая отметила, что с самого детства хотела зарабатывать сама.

Леся Никитюк: биография (видео: РБК-Украина)