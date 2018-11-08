"Как муж и жена": Никитюк повеселила "теплым" селфи с Притулой

Поклонники Никитюк отметили, что они с Притулой — отличная творческая пара
Леся Никитюк любое событие, даже очередную промо-фотосессию, может обыграть с шутками и юмором. Как, например, фотосет с шоуменом, своим соведущим по шоу "Хто зверху?" на "Новом канале" Сергеем Притулой.
На instagram-страничке Никитюк опубликовала очень яркое и веселое селфи с Притулой. При этом на снимке Леся позирует в сочнем розовом шарфе и шапке грубой вязки. А вот Притула приделал в качестве усов кусочек розовой пряжи.
Отмечается, что фотосессия проходила на студии "Нового канала", где работают Притула и Никитюк. Судя по хештегам Леси, съемка приурочена уже к зиме.
"Скоро… #хтоЗверху #ЛесяПритула #зимоньказима", — подписала Леся Никитюк новое фото.
Забавные Леся Никитюк и Сергей Притула (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Кстати, ранее супруга Сергея Притулы рассказала, как ей удается быть супермамой.
Подписчики Леси в сети instagram поспешили прокомментировать забавный снимок.
"Прям как муж и жена!" — смеется a_n_d_r_e_y_ukraine.
"Зв'язали йому вуса", —пишет danya_67_67.
"Ха-ха, які смішні, люблю вас", — отмечает rimma.petrenko.
"Ахах, смішна така! Лесю з Хмельницького можна забрати, а от Хмельницький з Лесі не забереш і не сховаєш", — улыбается kolesnyk22111987.
"Классный шарф", — подчеркивает mettaton_mtt_neo.
"Как же тебе идет этот цвет", — замечает myname_by_nataliia_moshkiv.
"Круто! Соскучились наверное друг за другом", — улыбается snejoke066.
"Прям козак", — пишет sorochyk.viktoriya.
Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk
Напомним, ранее Никитюк устроила себе веселый шопинг, во время которого примерила пуховик за $1000 от известного бренда.
К слову, до этого Леся Никитюк поделилась пикантным моментом из своей биографии. Телеведущая отметила, что с самого детства хотела зарабатывать сама.
Леся Никитюк: биография (видео: РБК-Украина)