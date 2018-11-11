Черлидерша Андраде и морячка Никитюк: как прошел 12 выпуск Танцы со звездами 2018

Танцы со звездами 2018: 12 выпуск смотреть онлайн можно у нас на Lite РБК-Україна.

В воскресенье, 11 ноября, зрители телеканала 1+1 увидели двенадцатый выпуск шоу Танцы со звездами 2018, для которого звездные пары подготовили по два танцевальных номера.

Главной особенностью выпуска стало музыкальное сопровождение, ведь пары танцевали под живые выступления самых популярных звезд украинского шоубиза.

Компанию бессменному ведущему Юрию Горбунову на звездном балконе на этот раз составили сразу четыре звезды. На балкон вышли ведущие "Сніданку з 1+1": Руслан Сеничкин с Людмилой Барбир и Егор Гордеев с Нелей Шовкопляс. Звезды встречали участников на балконе, а также первыми узнавали их впечатления и эмоции от оценок, которые им ставили судьи проекта MONATIK, Екатерина Кухар и Влад Яма.

Первыми на танцевальный паркет вышли Michelle Andrade вместе с Женей Котом, которые станцевали поп-джаз в образах черлидерши и футболиста.

"Мишель, вам удалось доказать нам, что женщины правят миром. Вам удалось перетанцевать даже Надю Дорофееву", - заявила Екатерина Кухар и посоветовала создать женскую политическую партию на выборах президента Украины, которые состоятся в нашей стране в 2019 году.

Игорь Ласточкин с Илоной Гвоздевой станцевали фокстрот под выполнение Сергея Бабкина с песней "Забери".

"Это была невероятная коллаборация эстетики и эмоций, все очень легко и красиво!" - восхитился MONATIK.

Холостяк Иракли Макацария вместе с Яной Заец "зажгли" паркет джайвом.

"Невероятно стильный и зажигательный джайв!" - сказала Кухар.

"Могу представить столько девушек мечтали бы прыгнуть в объятия к вам Иракли, так как это сделала Яна", - отметил Яма.

Леся Никитюк со своим партнером Максимом Ежовым станцевали контемпорари под песню "Не йди", которую спела Гайтана.

"В прошлом эфире я сделала вам замечания и вы к ним прислушались. Я очень рада вашему перевоплощению", - сказала Екатерина.

"Это было хорошо, как для вашей пары. Леся, ты не только красиво страдала, но и танцевала неплохо", - прокомметировал Влад.

Павел Вишняков и Юлия Сахневич на этом эфире покажут зрителям сексуальный бродвейский джаз.

"Сегодня просто невероятный эфир! Каждый номер ярче предыдущего! Вы умеете импроивизировать и это очень высокий уровень танца!" - сказал MONATIK.

После первого тура турнирная таблица выглядела следующим образом (оценки жюри):

Кадр из видео

Далее пары станцевали по еще одному танцу.

Michelle Andrade вместе с Женей Котом станцевали танго в сопровождении ALEKSEEV с песней "Океанами стали".

Екатерина Кухар и Влад Яма отметили, что Жени Кота было в танце гораздо больше, чем Michelle Andrade.

Игорь Ласточкин с Илоной Гвоздевой выступили с зажигательной самбой.

"Сразу видно, что люди любят танцевать! Хотя бы на минутки перенесли нас на курорт в это холодное время", - порадовался за пару MONATIK.

Иракли Макацария вместе с Яной Заец станцевали лирический модерн под исполнение Тины Кароль, которая спела песню "Не дощ".

"Намного лучше, чем джайв, очень налаженно и технично. Могу поздравить, Иракли, это высший пилотаж!" - прокомментировал Влад Яма.

Леся Никитюк со своим партнером Максимом Ежовым показали зрителям яркий свинг.

"Леся, для 12го эфира, это критично мало", - сказала Екатерина Кухар, чем вызвала недовольство Никитюк.

Павел Вишняков и Юлия Сахневич под выступление ONUKA с песней "Город" станцевали фьюжн.

"Это было супертехнично, стильно, вы передали потрясающую атмосферу города", - отметил MONATIK.

После второго тура турнирная таблица выглядела следующим образом (оценки жюри):

Кадр из видео

По оценкам судьей и по результатам зрительского голосования стало известно, какая пара покинула проект после 12 эфира.

Напомним, ранее мы писали, как прошел одинадцатый выпуск шоу Танцы со звездами 2018.