"Леся, оставьте шоу": Никитюк жестко ответила хейтерам

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Никитюк процитировала также грубый стих

Уже в это воскресенье, 11 ноября, шоу Танцы со звездами 2018 покинет еще одна пара. Так, к 12-му эфиру осталось всего пять пар: Леся Никитюк и Максим Ежов, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, Michelle Andrade и Женя Кот, Иракли Макацария и Яна Заец, а также Павел Вишняков и Юлия Сахневич.

Участники активно тренируются и готовятся показать свои номера. Одним из таких "творческих моментов" поделилась на своей instagram-страничке Леся Никитюк. Так, телеведущая показала, как готовится к тренировке с Максом Ежовым. При этом Никитюк обратилась к своим хейтерам.

Ведущая отметила, что многие ей пишут с просьбой покинуть проект. На что Никитюк посоветовала злопыхателям просто голосовать за других участников.

"Друзья, почитали мы с Максимом комментарии, в которых много люде пишут: "Леся, оставьте шоу, вы плохо танцуете" и т.д. Что я вам скажу? Предлагаю альтернативочку! Голосуйте за других участников, — обратилась к своим недоброжелателям Никитюк. — Просто голосуйте за других".

"Цитирую максима Леонова: "Я мненью вашему вращенья придавал, а осью был мой детородный орган".. Ждите новых танцев", — смеется Никитюк.

Кстати, до этого Никитюк показала рабочий момент с другого шоу — "Хто зверху?" на "Новом канале". Так, вместе с Сергеем Притулой Никитюк повеселила поклонников "теплым" фото.

Леся Никитюк обратилась к хейтерам (кадр из видео: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк показала, как ходит на шопинг. При этом телеведущая в привычной для себя юморной форме примерила пуховик от известного дизайнера за $1000.

До этого, Леся Никитюк поделилась забавным моментом своего детства.

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