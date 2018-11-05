Леся Никитюк поделилась пикантным моментом из своей биографии

Фото: Леся Никитюк (Новый канал)

Телеведущая призналась, что это ее самое любимое детское воспоминание

Одна из самых обсуждаемых участниц шоу Танцы со звездами 2018 Леся Никитюк, которая в одиннадцатом эфире показала горячую сальсу, вспомнила пикантный момент из своей биографии. "Богиня ламината" поделилась ним во время съемок игрового шоу "Хто зверху?".

"С раннего детства я стремилась зарабатывать деньги, – начала Леся. – Одним летом, когда мои родители ходили на работу на завод, я оставалась дома. Как-то залезла на балкон и обнаружила там очень много яблок. Сорта белый налив, между прочим. Я набрала пару ведер и пошла в центр района, где сидели бабушки. Кто-то торговал фасолькой, кто-то – вишенкой, а я села с яблоками. В первый день заработала 20 гривен, во второй – 25 гривен. В третий я уже пришла на точку со жвачкой "Турбо" и газировкой. И смотрела на бабушек с вишней взглядом, который говорил: "Тети, подвиньтесь".

Фото: Леся Никитюк на шоу "Хто зверху?" (Новый канал)

Но торговая карьера Леси Никитюк закончилась так же быстро, как и началась.

"И вот сижу я, жую жвачку, тут вижу – подходят чьи-то ноги, – вспоминает ведущая Нового канала. – Подходят, значит, и спрашивают: "Почем яблоки, девочка"? Я поднимаю голову и отвечаю: "Для вас бесплатно, мама"...

По словам Никитюк, это ее самое любимое детское воспоминание. К слову, после разоблачения маленькая Леся не пострадала.

Фото: Леся Никитюк на шоу "Хто зверху?" (Новый канал)

Напомним, ранее Леся Никитюк весьма эмоционально отреагировала на критику своих выступлений в сети. Так, на странице Леси одна из подписчиц оставила пожелание звезде "сломать ребра, как экс-участница Оксана Марченко", намекая, что Никитюк должна сама уйти из шоу.

Кстати, Леся Никитюк порадовала своих поклонников необычным флешмобом, в рамках которого фанаты украинской телеведущей получат сразу несколько уникальных "поощрительных призов". Так, участница Танцев со звездами запустила флешмоб #ЛесяБагіняЛаміната.

Леся Никитюк: интересные факты биографии (видео: РБК-Украина)