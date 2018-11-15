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Леся Нікітюк в еротичному боді станцювала на пілоні

Lite » Зірки 15.11.2018 - 13:57
Леся Нікітюк в еротичному боді станцювала на пілоні
Фото: колаж РБК-Україна

Телеведуча виконала стриптиз на зйомках шоу

Популярна українська телеведуча і учасниця Танців з зірками 2018 Леся Нікітюк продемонструвала несподівані таланти. На зйомках шоу "Хто зверху?" капітан жіночої команди вразила виконанням стриптизу.

Але оскільки це раунд "Обмін ролями", учасниці повинні були станцювати чоловічий стриптиз. Три обов'язкових умови: прокрутитися на пілоні, обіграти краватку і зняти з себе штани одним рухом.

Першою підкорювати танцпол вирішила Нікітюк. В процесі танцю ведуча спритно розірвав на собі майку і штани, залишившись в спокусливому чорному боді з яскраво-червоним мереживом.

Леся Нікітюк в еротичному боді станцювала на пілоні

Фото: Леся Нікітюк (прес-служба Нового каналу)

"Королева!", "Леся!", "Вогонь!!!", – підтримували Лесю інші учасниці, супроводжуючи видовище оплесками.

"Взагалі-то мені здавалось, що стриптиз має заводити, а не навпаки!" – вирішив потролити стрип-перформанс провідною її колега Сергій Притула.

Леся Нікітюк в еротичному боді станцювала на пілоні

Фото: Леся Нікітюк Сергій Притула (прес-служба Нового каналу)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк звернулася до своїх хейтерам. Ведуча зазначила, що їй багато пишуть з проханням покинути проект Танці з зірками. На що Никитюк порадила злостивцям просто голосувати за інших учасників.

Ми також писали про те, що Никитюк повеселила "теплим" селфи з Притулою.

До речі, до цього Леся Нікітюк поділилася пікантним моментом своєї біографії. Телеведуча відзначила, що з самого дитинства хотіла заробляти сама.

Леся Нікітюк: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)

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