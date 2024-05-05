Великдень у Кринках. Військові оригінально привітали побратимів на лівому березі (відео)

Фотографи Влада та Костянтин Ліберови показали неймовірне відео. Військові передали своїм побратимам на лівий берег Херсонщини паску. І зробили вони це завдяки дронам та майстерності операторів.

Як військові передавали щемливий подарунок на Великдень, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким Ліберови поділилися в Instagram .

Так, воїни 126 бригади вирішили відправити паски до захисників нашої країни, які нині перебувають у Кринках. І цей сюрприз - єдина можливість бійців відчути хоча б щось, що віддалено схоже на свято, зазначили фотографи.

"Будь ласка, цінуйте свою можливість зустрічати свята вдома, в колі близьких людей. Цінуйте це та будьте вдячні", - наголосили вони.

Паску ретельно упакували, а потім причепили до дрона. При цьому військові жартували, що додають ще один "подарунок", але він вже для тих, хто наважиться зіпсувати цю подію.

"Нехай вони теж відчують сьогоднішнє свято. Відправляти будемо FPV-дронами, як завжди це робимо", - розповіли військові.

Військові відправили паску в Кринки (скріншот)

Коли ж дрон прилетів до потрібного місця, він "скинув" паску. А потім оператор по рації передав свої вітання й розповів про подарунок.

Як військові передали побратимам паску дроном (скріншот)

Також Ліберови розповіли, що нині проводиться збір на 1000 дронів, які дуже важливі для військових. Для цього вже відкрито "банку Моно".

"Ці пташки сьогодні - не тільки зброя, але і логістика на певних ділянках фронту. Будь ласка, підтримайте цей збір. Малих донатів не буває, кожна гривня - це життя наших героїв", - пояснили фотографи.

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