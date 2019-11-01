Легкие дышат, сердце стучит: Лилия Подкопаева поразила цветущим видом после родов

Лилия Подкопаева наслаждается материнскими буднями. Напомним, что 19 сентября украинская спортсменка, Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике сообщила радостную новость - у нее родилась девочка. Отцом ребенка является гражданский муж Лилии - бизнесмен Игорь Дубинский, с которым Лилия (а также дети Подкопаевой от предыдущего брака) живут в США, где также проходили и роды. Имя новорожденной девочки пока что не разглашается.

При этом звездная мама не планирует сидеть на месте. Интересно, что именно после рождения второй дочери Лилия стала еще чаще баловать семейными выходами и просто прогулками. К примеру, недавно Лилия похвасталась поездкой на Голубой хребет (Blue Ridge Mountains), цепь горных хребтов и массивов на востоке США, вдоль юго-восточной окраины Аппалачей. Откуда показала фото, позируя на фоне завораживающих горных хребтов.

”Легкие дышат, сердце стучит. А голова? А голова предмет темный, исследованию не подлежит”, - шутит Подкопаева.

Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

При этом молодая мама поражает цветущим и действительно счастливым видом. Отдельного внимания заслуживает уютный и теплый образ Лилии - длинный кардиган голубого оттенка с анималистичным узором - тренд осени 2019. Образ довершают черные укороченные джинсы, массивные белые кроссовки, а также разноцветная кепка и солнцезащитные очки.

Поклонники Подкопаевой также поспешили оставить свои отзывы под ее новым фото:

“Броневой, из фильма "Формула любви". Гениально!”

“Про голову 100%”

“Лилия, это же прекрасно”

“Какая вы молодец))ваша жизнь -это мотивация для других)”

Скриншот комментариев: instagram.com/podkopayeva_official

Кстати, ранее Подкопаева уже показывала яркий осенний образ в трендовом вязаном кардигане красного цвета.

“Пусть эта осень будет пахнуть счастьем”, - подписала тогда фото Лилия.

Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Лилия Подкопаева и Игорь Дубинский (на фото слева)

Напомним, ранее Подкопаева растрогала редким архивным фото с сыном 6-летней давности. Отметим, что 13-летний Вадим Нагорный - приемный сын.