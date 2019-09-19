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Счастье в глазах: Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.09.2019 - 15:29
Счастье в глазах: Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой (фото)
Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Спортсменка родила своему возлюбленному Игорю Дубинскому малыша

Украинская спортсменка и Олимпийская чемпионка по художественной гимнастика Лилия Подкопаева, которая совсем недавно демонстрировала внушительный живот на нежных фото, в третий раз стала счастливой мамой. Отцом малыша стал возлюбленный звезды, бизнесмен Игорь Дубинский. Радостная новость появилась на Facebook-странице программы "Сніданок з 1+1".

На трогательном фото счастливый отец держит на руках новорожденного, а Лилия улыбается в камеру, лежа на кушетке.

"Друзі, яка прекрасна новина. @podkopayeva_official вкотре стала мамою! Наші щирі вітання Лілії та Ігору з народженням маляти!" - идет речь в подписи к трогателнному снимку.

Счастье в глазах: Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой (фото)

Фото: Лилия Подкопаева и Игорь Дубинский стали родителями (facebook.com/snidanok)

Спортсменка уже воспитывает двоих детей – 13-летнего приемного сына Вадима и 12-летнюю дочь Каролину от бизнесмена Тимофея Нагорного.

О беременности Лилии стало известно в конце марта. Она появилось под руку со своим возлюбленным, бизнесменом Игорем Дубинским на церемонии вручения премии "Человек года" с окуглившимся животиком. Тогда телеведущая Катя Осадчая опубликовала фото пары в Instagram. На снимке было отчетливо видно, что гимнастка находится в интересном положении.

Счастье в глазах: Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой (фото)

Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Во время беременности Лилия вела активный образ жизни и много путешествовала. Например, она провела романтический отпуск с Париже со своим любимым мужчиной. Кстати, в столице Франции Лилия встретилась со своими звездными друзьями – Потапом и Настей Каменских и Надей Дорофеевой с Владимиром Дантесом.

Также Лилия успела наведаться в Берлин и прогуляться по городу с подругами и насладиться курортным сезоном в Одессе, посетила Киев. Затем звезда вернулась в США, где сейчас проживает.

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Новости Украины Лилия Подкопаева
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