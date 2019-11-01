Легені дихають, серце стукає: Лілія Подкопаєва вразила квітучим виглядом після пологів

Лілія Подкопаєва насолоджується материнськими буднями. Нагадаємо, що 19 вересня українська спортсменка, Олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики повідомила радісну новину - у неї народилася дівчинка. Батьком дитини є цивільний чоловік Лілії - бізнесмен Ігор Дубинський, з яким Лілія (а також діти Подкопаєвої від попереднього шлюбу) живуть в США, де також проходили і пологи. Ім'я новонародженої дівчинки поки що не розголошується.

При цьому зіркова мама не планує сидіти на місці. Цікаво, що саме після народження другої дочки Лілія стала ще частіше балувати сімейними виходами і просто прогулянками. Приміром, нещодавно Лілія похвалилася поїздкою на Блакитний хребет (Blue Ridge Mountains), ланцюг гірських хребтів і масивів на сході США, вздовж південно-східної околиці Аппалачів. Звідки показала фото, позуючи на тлі чарівних гірських хребтів.

"Легені дихають, серце стукає. А голова? А голова-предмет темний, дослідженню не підлягає", - жартує Подкопаєва.

Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

При цьому молода мама вражає квітучим і справді щасливим виглядом. Окремої уваги заслуговує затишний і теплий образ Лілії - довгий кардиган блакитного відтінку з анімалістичним візерунком - тренд осені 2019. Довершують образ чорні укорочені джинси, масивні білі кросівки, а також різнобарвна кепка і сонцезахисні окуляри.

Шанувальники Подкопаєвої також поспішили залишити свої відгуки під її новим фото:

“Бронєвой, з фільму "Формула кохання". Геніально!"

"Про голову 100%"

"Лілія, це ж чудово"

"Яка ви молодець))ваше життя -це мотивація для інших)"

Скріншот коментарів: instagram.com/podkopayeva_official

До речі, раніше Подкопаєва вже показувала яскравий осінній образ в трендовому в'язаному кардигані червоного кольору.

"Нехай ця осінь буде пахнути щастям", - підписала тоді фото Лілія.

Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва та Ігор Дубінський (на фото зліва)

Нагадаємо, раніше Подкопаєва зворушила рідкісним архівних фото з сином 6-річної давності. Зазначимо, що 13-річний Вадим Нагорний - прийомний син.