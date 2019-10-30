ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Растут и не спрашивают: Лилия Подкопаева растрогала редким фото с сыном 6-летней давности

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.10.2019 - 11:06
Растут и не спрашивают: Лилия Подкопаева растрогала редким фото с сыном 6-летней давности
Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

На втором фото Подкопаева позирует с букетом роз

Лилия Подкопаева в последнее время стала все чаще баловать своих поклонников семейными фото. Не так давно, к примеру, украинская спортсменка показала фото с подросшей 12-летней дочкой Каролиной. Напомним, что девочке дали имя в честь ее звездной крестной мамы и близкой подруги Подкопаевой - Ани Лорак (настоящее имя - Каролина Куек). Счастливая мама с дочкой прогулялись по осеннему городу Хелен (штат Джорджия, США). Отметим также, что Лилия с детьми и своим гражданским мужем, бизнесменом Игорем Дубинским живут в США.

Теперь же настала очередь звездной маме опубликовать фото и с сыном - 13-летним Вадимом. На опубликованных в instagram-сториз фото Подкопаева показала два фото с сыном. При этом один из снимков был сделан еще 6 лет назад!

“Шесть лет назада. Растут и не спрашивают”, - подписала солнечное фото Лилия.

Растут и не спрашивают: Лилия Подкопаева растрогала редким фото с сыном 6-летней давности

Лилия Подкопаева с сыном Вадимом, 6 лет назад (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Другое фото - наши дни. Мальчик обнимает звездную маму, которая при этом позирует с букетом желтых роз.

Растут и не спрашивают: Лилия Подкопаева растрогала редким фото с сыном 6-летней давности

Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Отметим, что Вадим Нагорный - приемный сын. Мальчика Лилия и ее экс-супруг, бизнесмен Тимофей Нагорный усыновили в июле 2006 года. Подкопаева неоднократно рассказывала в различных интервью, что долго время не могла забеременеть. Чудо произошло как раз после усыновления сына. В следующем же году после этого у Лилии родилась дочь Каролина.

Растут и не спрашивают: Лилия Подкопаева растрогала редким фото с сыном 6-летней давности

Подгопаева с детьми, а также Игорем Дубинским посетили шоу Cirque Du Soleil (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Напомним, 19 сентября 2019 года Лилия Подкопаева родила девочку, имя которой пока что не разглашается. Отцом ребенка является гражданский муж спортсменки Игорь Дубинский. Лилия сразу же после родов показала фото с мужем и дочкой из родильной палаты!

Сын Тины Кароль дал свое первое интервью: Я никогда не бываю главным в компании Папина копия: Тина Кароль с сыном развлекаются во Львове
Новости Украины Лилия Подкопаевасемьясын
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь