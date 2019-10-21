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Копия мамы: Лилия Подкопаева восхитила осенней прогулкой с подросшей дочерью

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.10.2019 - 11:51
Копия мамы: Лилия Подкопаева восхитила осенней прогулкой с подросшей дочерью
Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

На прогулку Подкопаева также взяала домашнего любимчика

Лилия Подкопаева в очередной раз похвасталась поклонникам своим сияющим видом после пополнения в семье. Напомним, что в середине сентября украинская спортсменка сообщила своим поклонникам радостную новость - у нее родилась дочка! Отцом ребенка является бизнесмен Игорь Дубинский, с которым Подкопаева состоит в гражданском браке. Пара живет в США. Конечно же, со своей мамой также живут ее дети от предыдущего брака - приемный сын Вадим и дочка Каролина, названная так в честь своей крестной - близкой подруги Подкопаевой Ани Лорак (Каролина Куек).

После рождения дочери Подкопаева достаточно быстро пришла в форму, что не уходит от взглядов ее поклонников. Лилия активно проводит время с родными. К примеру, на прошлой неделе она всей семьей сходила на цирковое шоу легендарного Cirque Du Soleil, которое состоялось в Атлантик Стейшен - Окрестность в Атланте, Джорджия (США). Подкопаева опубликовала серию редких фото, на которых позирует вся семья - Подкопаева и Дубинский, а также дети.

Копия мамы: Лилия Подкопаева восхитила осенней прогулкой с подросшей дочерью

Копия мамы: Лилия Подкопаева восхитила осенней прогулкой с подросшей дочерью

Лилия Подкопева на прогулке с дочкой (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Новые фото также посвящены милой семейной прогулке. На этот раз в центре внимания - Подкопаева и ее 12-летняя дочка Каролина. А также их семейный любимец - французский бульдог.

Мама с дочкой прошлись по осеннему городу Хелен (город в Уайт Каунти, штат Джорджия, США). И сфотографировались на фоне “осеннего декора”.

“American Octoberfest in the of Georgia” (Американский Октоберфест в Джорджии), - подписала фото Подкопаева.

Напомним, ранее Подкопаева растрогала сеть нежным фото новорожденной дочери. Украинская спортсменка опубликовала трогательный снимок, когда малышку на руках держит ее папа - Игорь Дубинский.

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