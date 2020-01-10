Ласковая кошечка: Стоянов и Кухар поделились пикантными подробностями отношений

Александр Стоянов и Екатерина Кухар (фото: ТК "Украина")

Екатерина Кухар на работе и дома - два разных человека, говорит Стоянов

Александр Стоянов и Катерина Кухар – самая известная танцевальная пара Украины. В эксклюзивном интервью программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» они признались, как меняются их отношения на работе и дома и что помогло танцовщице пережить трагедию.

Катерина Кухар – прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины, заслуженная артистка Украины. Александр Стоянов – не только муж Катерины, но также заслуженный артист Украины и премьер Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко. Эти двое дополняют друг друга не только на сцене, но и в жизни.

Поклонники замечают, что Александру присущи легкость и чувство юмора, в то время как Катерина кажется более строгой и требовательной.

«Если я прихожу на работу, закрываю дверь, в зале существую только я, балет, музыка, партнер, моя работа, – говорит в эфире «Ранку з Україною» Катерина Кухар. – Всё остальное уходит на второй план. Я собранная, сконцентрированная, я хочу сделать всё один раз хорошо и сразу».

Но даже несмотря на суровость в работе, Александр Стоянов утверждает, что дома Катя совсем другая.

«Мы начинаем ругаться на репетиции, потом приходим домой – она становится нежной, ласковой кошечкой, возьми, положи, она там мяукает. Поссориться невозможно», – рассказал Александр Стоянов в эфире канала «Украина».

Кухар и Стоянов с детьми (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Сейчас пара весело рассказывает о своих отношениях. Но были времена, когда Катерине было не до смеха. Александр в ее жизни уже второй супруг. В юном возрасте танцовщица вышла замуж за человека, о котором сейчас предпочитает не вспоминать. Он окончил хореографическое училище, но променял балет на бизнес. Понимания в семье не было, и в жизни Екатерины произошла трагедия – она потеряла ребенка. Справиться с бедой женщине тогда помогла работа.

«Нужно это пережить, переплакать, перекричать. Нужно идти и жить дальше, нужно стараться себя отвлекать и чем-то занимать… окунуться полностью с головой в работу», – считает артистка.

Через некоторое время Екатерине удалось снова забеременеть, но на седьмом месяце женщина развелась с первым мужем. Тогда еще партнер и друг Александр Стоянов поддержал танцовщицу. Вскоре у пары начались отношения. Сына Екатерины от первого брака – Тимура – Александр Стоянов воспитывает, как родного. А пять лет назад у пары родилась дочь Анастасия.

Напомним, украинская прима-балерина Екатерина Кухар на Новый год улетела в США вместе со своим супругом - премьером Александром Стояновым.