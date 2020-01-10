Ласкава кішечка: Стоянов та Кухар поділилися пікантними подробицями відносин

Катерина Кухар на роботі і вдома - дві різні людини, каже Стоянов
Олександр Стоянов і Катерина Кухар – найбільша відома танцювальна пара України.
В ексклюзивному інтерв'ю програмі «Ранок з Україною» на каналі «Україна» вони зізналися, як змінюються їхні стосунки на роботі і вдома та що допомогло танцівниці пережити трагедію.
Катерина Кухар – прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України, заслужена артистка України. Олександр Стоянов – не тільки чоловік Катерини, але також заслужений артист України і прем'єр Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка. Ці двоє доповнюють один одного не тільки на сцені, а й у житті.
Шанувальники помічають, що Олександру притаманні легкість і почуття гумору, в той час як Катерина здається більш суворою і вимогливою.
Та навіть попри суворість в роботі, Олександр Стоянов стверджує, що вдома Катя зовсім інша.
Кухар і Стоянов з дітьми (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Зараз пара весело розповідає про свої стосунки. Але були часи, коли Катерині було не до сміху. Олександр в її житті вже другий чоловік. В юному віці танцівниця вийшла заміж за людину, про яку зараз вважає за краще не згадувати. Він закінчив хореографічне училище, але проміняв балет на бізнес. Розуміння в сім'ї не було, і в житті Катерини сталася трагедія – вона втратила дитину. Справитися з бідою жінці тоді допомогла робота.
Через деякий час Катерині вдалося знову завагітніти, але на сьомому місяці жінка розлучилася з першим чоловіком. Тоді ще партнер і друг Олександр Стоянов підтримав танцівницю. Незабаром у пари почалися відносини. Сина Катерини від першого шлюбу – Тимура – Олександр Стоянов виховує, як рідного. А п'ять років тому в пари народилася дочка Анастасія.
Нагадаємо, українська прима-балерина Катерина Кухар на Новий рік полетіла до США разом зі своїм чоловіком - прем'єром Олександром Стояновим.