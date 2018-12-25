Куриные крылышки и пижамы: Дэвид Бекхэм рассказал о рождественских традициях в своей семье

Фото: Дэвид Бекхэм (instagram.com/davidbeckham)

Камин, вкусный ужин, много детского смеха - для создания атмосферы праздника требуется не так много компонентов

Дэвид Бекхэм, футболист и глава многодетного семейства на своей страничке в блоге Instagram рассказал о семейных рождественских традициях, которые берут начало еще в его детстве.

Видео: Дэвид Бекхэм о рождестве своего детства (instagram.com/davidbeckham)

"Для меня Рождество - это все о семье и наших традициях!", - написал спортсмен под опубликованным видеороликом.

Он признался, что Рождество для него — это исключительно семейный праздник, когда все близкие собираются за одним столом. Когда Дэвид был еще маленьким мальчиком, на их праздничном столе неизменно присутствовало простое и недорогое блюдо - куриные крылышки из местного заведения общепита.

Бекхэм признался, что его детство было очень счастливым, даже не смотря на то, что его родители работали день и ночь, чтобы обеспечить семью, и дать Дэвиду и его сестрам все необходимое. Поэтому канун Рождества у Дэвида ассоциируется с тем, как отец приносил домой ведро с жареными крылышками, чтобы порадовать детей.

Эту традицию до сих пор соблюдают в семье Бекхэмов. Кроме этого Дэвид и Виктория точно так же, как делала и мама футболиста, каждый год дарят детям рождественскую пижаму.

Фото: "Доброе утро и Счастливого Рождества", - подписал фото Дэвид (instagram.com/davidbeckham)

Кроме того мы недавно писали о том, что сын Дэвида и Виктории Бекхэм – Бруклин, возможно состоит в отношениях с моделью Ханной Кросс. Журналисты заметили пару, когда они вместе покидали фэшн-вечеринку в Лондоне.

А еще мать семейства Бехэмов — Виктория, подтвердила статус одной из самых стильных знаменитостей. Она опубликовала снимок, на котором была одета в платье главного цвета 2019 года — жизнерадостный коралл. Одной из первых она составила образ с цветом, который компания Pantone объявила главным в 2019 году.

Кроме того, дизайнер и бывшая участница легендарной группы Spice Girls Виктория Бэкхем рассказала в интервью о том, что однажды на концерте ей показалось, что она умирает. Инциденте произошел с ней в 2000-м году, когда она начала получать письма с угрозами от неуравновешенного фаната. Прямо посреди представления Виктория услышала выстрелы.

Поздравление с Новым годом от Насти Каменских (video.rbc.ua)