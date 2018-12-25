Курячі крильця і піжами: Девід Бекхем розповів про різдвяні традиції в сім'ї

Фото: Девід Бекхем (instagram.com/davidbeckham)

Камін, смачна вечеря, багато дитячого сміху - для створення атмосфери свята потрібно не так багато компонентів

Девід Бекхем, футболіст і голова багатодітної родини на своїй сторінці в блозі Instagram розповів про сімейні різдвяні традиції, які беруть початок ще в його дитинстві.

Відео: Девід Бекхем про різдво свого дитинства (instagram.com/davidbeckham)

"Для мене Різдво - це все про сім'ю і наші традиції!", - написав спортсмен під опублікованим відеороликом.

Він зізнався, що Різдво для нього — це суто сімейне свято, коли всі близькі збираються за одним столом. Коли Девід був ще маленьким хлопчиком, на їх святковому столі незмінно було присутнє просте і недороге блюдо - курячі крильця з місцевого закладу громадського харчування.

Бекхем зізнався, що його дитинство було дуже щасливим, навіть не дивлячись на те, що його батьки працювали день і ніч, щоб забезпечити сім'ю, і дати Девіду і його сестрам все необхідне. Тому переддень Різдва у Девіда асоціюється з тим, як батько приносив додому відро з смаженими крильцями, щоб порадувати дітей.

Цієї традиції досі дотримуються в сім'ї Бекхемів. Крім цього Девід і Вікторія так само, як робила і мама футболіста, кожен рік дарують дітям різдвяну піжаму.

Фото: "Доброго ранку і Щасливого Різдва", - підписав фото Девід (instagram.com/davidbeckham)

Крім того, ми нещодавно писали про те, що син Девіда і Вікторії Бекхем – Бруклин, можливо у відносинах з моделлю Ханною Крос. Журналісти помітили пару, коли вони разом залишали фешн-вечірку в Лондоні.

А ще мати сімейства Бехэмов — Вікторія, підтвердила статус однієї з найбільш стильних зірок. Вона опублікувала знімок, на якому була одягнена в сукню головного кольору 2019 року — життєрадісний корал. Однією з перших вона склала образ з кольором, який компанія Pantone оголосила головним у 2019 році.

Крім того, дизайнер і колишня учасниця легендарної групи Spice Girls Вікторія Бекхем розповіла в інтерв'ю про те, що одного разу на концерті їй здалося, що вона вмирає. Інцидент стався з нею в 2000-му році, коли вона почала одержувати листи з погрозами від неврівноваженого фаната. Прямо посеред концерту Вікторія почула постріли.

Привітання з Новим роком від Насті Каменських (video.rbc.ua)