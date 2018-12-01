"Я услышала выстрелы": Виктория Бекхэм рассказала, как ее "застрелили" на концерте

Фото: Виктория Бекхэм (instagram.com/victoriabeckham)

Инцидент произошел в 2000-м году

Известная дизайнер и бывшая участница легендарной группы Spice Girls Виктория Бэкхем рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней в 2000-м году, когда она начала получать письма с угрозами от сумасшедшего фаната. Об этом сообщает ТСН.

"Мы стояли и пели песню Goodbye, а затем на последнем припеве я услышала выстрелы - бах, бах, бах, бах! Я схватилась за живот. Меня застрелили, я знала, что меня застрелили", - сказала она.

Однако, как выяснилось позже, хлопки оказались далеко не выстрелами, а лопнувшими воздушными шарами.

"Нас не предупредили, что это должно случиться", - подчеркнула она.

Напомним, британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм отправилась на лечение в санаторий в Баден-Бадене из-за двух дней плохого психического состояния. По словам инсайдера, девушка после того, как узнала об интервью мужа, два дня не приходила в себя. Причиной сильного нервного напряжения стали слова ее мужа Дэвида Бекхэма об их супружеской жизни.

Также мы писали, что в Одессе Викторию Бекхэм лишили водительских прав.

Ранее сообщалось, что известный украинский шоумен "сфотографировался" с Викторией Бекхэм.

Видео: (video.rbc.ua)