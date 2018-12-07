Экстремально стильная: Бекхэм первой примерила главный цвет 2019 года

Фото: instagram.com/victoriabeckham

Экс-перчинка Виктория Бекхэм всегда в первых рядах модниц, ни одна тенденция не может пройти мимо it-girl

Только вчера компания Pantone объявила, какой же цвет в 2019 году станет главным, и заполонит подиумы и полки магазинов, а Виктория Бекхэм уже появилась в платье, которое полностью соответствует тренду. На странице в Instagram звезда поделилась снимками, на которых она позирует в стильном платье-миди.

Стало известно, что институт цвета Pantone объявил цветом наступающего года "живой коралл" (16-1546 Living Coral - это коралловый цвет с золотистым подтоном). Очень теплый и интригующий оттенок красного уже прозвали "жизнерадостным коралловым".

Фото: Виктория первая появилась в платье кораллового оттенка (instagram/com/victoriabeckham)

Виктория Бекхэм не упустила возможность первой продемонстрировать, как носить его вариации. На своей страничке в микро-блоге Instagram она опубликовала фото из своего бутика на Довер-стрит.

На фото Виктория в новогоднем антураже одета в платье длины миди оттенка насыщенного коралла. Золотистый мягкий подтон платья придает лицу Бэкхем свежести и, кроме того, очень красиво контрастирует с хвоей рождественского дерева. Так что такой вариант новогоднего платья можно взять за пример и попробывать поэкспериментировать с нарядами перед предстоящими праздниками.

Примечательно и то, что комбинировала Вики этот наряд собсем необычно, в пару к нему она предпочла туфли из собственной коллекции акварельного нежно-сиреневого оттенка в необычном дизайне. Такое сочетание очень непривычно, но выглядит презентабельно и современно. Так что, еще один лайфхак от стильной Бекхэм в нашу модную "копилочку" готов.

Фото: И еще один пример стильного образа от Бекхэм (instagram/com/victoriabeckham)

Напомним, ранее специалисты Pantone подобрали 5 самых главных цветов зимы. Команда экспертов провела потребительские исследования, и учла множество факторов.

Также мы писали о том, что Кайя Гербер, дочка Синди Кроуфорд, оккупировала подиумы и за прошедшую неделю она трижды участвовала в показах самых именитых дизайнеров.

Видео: РБК-Украина