Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм закрутил роман с моделью

Новая избранница старше Бруклина на два года

Сын Дэвида и Виктории Бекхэм 19-летний Бруклин был замечен с 21-летней моделью Ханной Кросс. Пару подловили журналисты, когда они вместе покидали вечеринку в Лондоне, посвященную церемонии награждения Fashion Awards-2018.Фото были опубликован в Twitter на странице Brooklyn Beckham Crew.

Фото: Бруклин Бекхэм (instyle.com/FILMMAGIC)

На Бруклине Бекхэме была белая рубашка и классические черные брюки. Свой пиджак молодой человек заботливо накинул на плечи манекенщице Ханне Кросс, которая была одета в широкие брюки с ярким принтом и белый топ.

В кадры папарацци попал момент, когда пара покидала вечеринку и при этом Бруклин крепко держал за руку свою спутницу, чтобы не потерять ее в толпе.

Brooklyn Beckham and Hana Cross left The Fashion Awards 2018 after party at private residence in London on December 10,2018@brooklynbeckham #brooklynbeckham pic.twitter.com/DCLLkCX2Y9