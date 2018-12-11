Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм закрутил роман с моделью

Фото: Бруклин Бекхэм (instagram.com/brooklynbeckham)

Новая избранница старше Бруклина на два года

Сын Дэвида и Виктории Бекхэм 19-летний Бруклин был замечен с 21-летней моделью Ханной Кросс. Пару подловили журналисты, когда они вместе покидали вечеринку в Лондоне, посвященную церемонии награждения Fashion Awards-2018.Фото были опубликован в Twitter на странице Brooklyn Beckham Crew.

Фото: Бруклин Бекхэм (instyle.com/FILMMAGIC)

На Бруклине Бекхэме была белая рубашка и классические черные брюки. Свой пиджак молодой человек заботливо накинул на плечи манекенщице Ханне Кросс, которая была одета в широкие брюки с ярким принтом и белый топ.

В кадры папарацци попал момент, когда пара покидала вечеринку и при этом Бруклин крепко держал за руку свою спутницу, чтобы не потерять ее в толпе.

Brooklyn Beckham and Hana Cross left The Fashion Awards 2018 after party at private residence in London on December 10,2018@brooklynbeckham #brooklynbeckham pic.twitter.com/DCLLkCX2Y9 — Brooklyn Beckham Crew (@BBeckhamCrew) 11 декабря 2018 г.

О Ханне Кросс известно немного. Ей 21 год, и она несколько лет сотрудничает с агентством Select Model Management. Успела сняться в нескольких известных рекламных кампаниях. У девушки есть страницы в социальных сетях, но она ведет их не очень активно.

Brooklyn Beckham and Hana Cross left The Fashion Awards 2018 after party at private residence in London on December 10,2018@brooklynbeckham #brooklynbeckham pic.twitter.com/UW6iVyRnQs — Brooklyn Beckham Crew (@BBeckhamCrew) 11 декабря 2018 г.

Ранее Бруклина и Ханну уже видели вместе. Они посетили концерт группы Mumford & Sons. По словам очевидцев, было видно, что они пара, так как они все время улыбались друг другу и обнимались.

Напомним, ранее мы писали о том, что юная дочь Синди Кроуфорд стала моделью года.

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