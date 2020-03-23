Кукла: Настя Каменских сверкнула экстремальным декольте в трендовом образе на Голосе страны -10

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица появилась на экране с непривычной прической

Настя Каменских блистает в юбилейном сезоне шоу Голос страны-10 в компании любимого мужа Потапа. Парочка звездных тренеров переживает за каждого участника своей команды во время начавшихся вокальных нокаутов и неустанно наблюдает за конкурсантами конкурентов, чтобы совершить "кражу" лучших из лучших. Но шоу – это еще и прекрасная возможность сверкнуть эффектным нарядом и покрасоваться в стильном образе на глазах у всей страны. Так, Настя показала свой лук в комбинезоне цвета хаки и с массивными украшениями на шее.

Звезда отдала предпочтение наряду с экстремальным декольте до талии и трендовой модели низа – укороченные брюки с имитацией карманов по бокам. В качестве украшения на шее у Насти красуются массивные колье в винтажном стиле с множеством цепей и подвесок. Обувь – босоножки с тонкими ремешками. Певица собрала гладкую прическу в высокий пучок, максимально открыв лицо, и продемонстрировала эффектный макияж с акцентом на выразительные глаза.

"Теперь я жду воскресений даже больше! Мы все очень старались, чтобы порадовать вас, пока вы дома, поддержать и удивить. А удивлять есть чем! Лирика, драйв и бешеная энергетика", - охарактеризовала Настя атмосферу, царящую на шоу.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Образ Насти покорил ее поклонников, и они неустанно писали звезде комплименты.

Шикарная красавица

Красотка!

Кукла

Красунечка

Настюх, ты прекрасна

Крутий look

Очень круто выглядишь

Красавица, обожаю

Настена, ты красотка, впрочем, как обычно

Ти просто супер

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских поделилась собственной формулой счастья и рассекретила ее составляющие.