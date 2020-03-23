Кукла: Настя Каменских сверкнула экстремальным декольте в трендовом образе на Голосе страны -10

Певица появилась на экране с непривычной прической
Настя Каменских блистает в юбилейном сезоне шоу Голос страны-10 в компании любимого мужа Потапа. Парочка звездных тренеров переживает за каждого участника своей команды во время начавшихся вокальных нокаутов и неустанно наблюдает за конкурсантами конкурентов, чтобы совершить "кражу" лучших из лучших. Но шоу – это еще и прекрасная возможность сверкнуть эффектным нарядом и покрасоваться в стильном образе на глазах у всей страны. Так, Настя показала свой лук в комбинезоне цвета хаки и с массивными украшениями на шее.
Звезда отдала предпочтение наряду с экстремальным декольте до талии и трендовой модели низа – укороченные брюки с имитацией карманов по бокам. В качестве украшения на шее у Насти красуются массивные колье в винтажном стиле с множеством цепей и подвесок. Обувь – босоножки с тонкими ремешками. Певица собрала гладкую прическу в высокий пучок, максимально открыв лицо, и продемонстрировала эффектный макияж с акцентом на выразительные глаза.
"Теперь я жду воскресений даже больше! Мы все очень старались, чтобы порадовать вас, пока вы дома, поддержать и удивить. А удивлять есть чем! Лирика, драйв и бешеная энергетика", - охарактеризовала Настя атмосферу, царящую на шоу.
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Образ Насти покорил ее поклонников, и они неустанно писали звезде комплименты.
Скриншот комментариев
Ранее Настя Каменских поделилась собственной формулой счастья и рассекретила ее составляющие.