Изменили мою жизнь: Настя Каменских поделилась списком книг для самопознания и развития

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя сопроводила пост милым домашним фото

Украинские селебрити также остаются дома в период карантина из-за коронавируса. И стараются чем-то себя занять. Ведь концерты, премьеры, вечеринки и прочие светские события отменили предварительно до 3 апреля. Теперь перед звездами стоит вызов не потерять “позиции узнаваемости” и хоть чем-то развлекать поклонников в сложной ситуации. Настя Каменских решила на время перевести свой instagram-блог в “лайфстайл-режим”. Украинская красотка призывала не паниковать, делилась правилами гигиены, делала подборку любимых песен для поднятия настроения. Теперь же Настя позаботилась о культурном развитии поклонников.

Каменских определила список любимой литературы. Певица подчеркивает, что каждая из этих книг в свое время открывала Насте глаза на многие вещи.

“В разные периоды жизни мне в руки попадались книги, которые помогали осознать многие вещи и изменили мою жизнь в той или иной степени. Хочу поделиться ими и с вами. Сохраняйте пост, чтобы не потерять”, — пишет Каменских.

Итак, топ-6 книг от Насти Каменских:

”Радикальное прощение” К Типпинг. Помогает научиться пребывать в моменте, находиться в гармонии с собой и с окружающим миром и быть благодарной за все в жизни.⠀ “7 навыков высокоэффективных людей” С. Кови. Время - самый ценный ресурс и важно использовать его правильно. ”Тонкое искусство пофигизма” М. Мэнсон. Есть вещи, которые знаешь, но которые не можешь прочувствовать до конца. А знать и применять - разные вещи. Книга учит как раз второму. ”Мечтать не вредно” Б. Шер. О том, как понять, чего ты хочешь и как превратить мечты в реальность. ”Лабиринт одиночества” О. Пас. Сборник чувственных, часто грустных, но очень красивых, стихотворений мексиканского поэта.⠀ Испанский\Английский\Итальянский или любой другой разговорник. Иностранные языки в наше время - необходимость, а не привилегия.

Также свой новый пост Настя сопроводила красноречивым фото. На снимке исполнительница сидит в домашней обстановке — на диване, с книгой в руках. Рядом — любимица Мими, которая словно тоже читает с хозяйкой книгу. Одета Настя также в расслабленную домашнюю одежду — спортивные штаны, свитшот. На исполнительнице — ни капли макияжа при этом, никакой прически. Отдых также пошел на пользу Каменских.

Фото: instagram.com/kamenskux

Кстати, не забывает Настя и про активные тренировки. На днях певица провела тренировку в прямом эфир. И пообещала, что обязательно опубликует запись на своем Youtube-канале.

“Сейчас нам с вами нужно быть очень острожными. В период карантина мы намного больше времени стали проводить дома, спортзалы закрылись, а нашим единственным возможным развлечением вне дома стала покупка ед. Но организму нужно тратить накопленные от еды калории, иначе они уйдут в запасы на наших животиках, руках, ногах, бёдрах. Тем более, скоро потеплеет и одежда не сможет скрыть какие-то погрешности фигуры. Я решила мотивировать вас не только словами, но и личным примером и поддержкой, поэтому завтра организовываю нашу совместную утреннюю тренировку! Ведь вместе намного легче и приятнее заниматься”, — мотивировала фолловеров Настя. Красотка также опубликовала фото, сделанное когда-то в спортзале.

Фото: instagram.com/kamenskux

Тренировка прошла на ура.

“Как же приятно, что мой прямой эфир с утренней тренировкой посмотрели так много людей! И что многие потом поблагодарили за упражнения, за то, что расшевелила утром и смотивировала тренироваться дальше. А значит - вы не просто смотрели эфир, а делали упражнения вместе со мной!” — поделилась эмоциями Каменских.

Ну что же, ждем новые полезные посты от украинской красотки и мотиватора.