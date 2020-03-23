ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Голос страны 2020: кто прошел дальше, а кто вылетел с проекта

STYLERЖизнь    23.03.2020 - 00:40
Голос страны 2020: кто прошел дальше, а кто вылетел с проекта
Голос страны 2020 (фото: facebook.com/goloskrainy)

Голос страны 2020 10 выпуск транслируется 22 марта 2020 года на канале 1+1. Начались первые вокальные нокауты, и первыми артистами стали участники команды Монатика

Голос страны 10 выпуск 10 сезона вышел 22 марта 2020 года на телеканале 1+1. Первыми артистам вокальных нокаутов стали участники команды Монатика. Остальные судьи проекта Потап, Настя Каменских, Тина Кароль и Дан Балан могли кого-то "украсть" к себе в команду.

Первым на сцену вышел Александр Календа. Тренер MONATIK остался доволен выступлением участника, поэтому Александр занял первое кресло.

Голос страны 2020: кто прошел дальше, а кто вылетел с проекта

Александр Календа (фото: facebook.com/goloskrainy)

Александр Календа (видео: YouTube)

Далее за место в прямых эфирах поборолась Ася Хорошун. Девушка заняла первое место, потеснив Александра на второе.

Голос страны 2020: кто прошел дальше, а кто вылетел с проекта

Ася Хорошун (фото: facebook.com/goloskrainy)

Ася Хорошун (видео: YouTube)

После этого на сцену вышел Сергей Асафатов. Парень исполнил песню Sting - Roxanne и сыграл на двух музыкальных инструментах. Сергей Асафатов занял первый стул и подвинул Александра и Асю.

Голос страны 2020: кто прошел дальше, а кто вылетел с проекта

Сергей Асафатов (фото: facebook.com/goloskrainy)

Сергей Асафатов (видео: YouTube)

Следующей покорять вокальную сцену вышла Мария Щербак. MONATIK дарит Марии третий стул. Участница подвинула Александра на четвертый стул.

Голос страны 2020: кто прошел дальше, а кто вылетел с проекта

Мария Щербак (фото: facebook.com/goloskrainy)

Мария Щербак (видео: YouTube)

Далее зажечь сцену Голоса страны вышла Лида Ли. Девушка вышла с намерением бороться за место в прямых эфирах до последнего. Тренер считает, что это был грандиозный выступление, но уверен, что Лида может работать еще лучше. Участница села на второе кресло. Александр Календа занял место на стуле ожидания.

Голос страны 2020: кто прошел дальше, а кто вылетел с проекта

Лида Ли (фото: facebook.com/goloskrainy)

Лида Ли (видео: YouTube)

Далее на сцену вышел современный гуцул Сергей Роман. Певец своим взрывным музыкальным экспериментом завоевал второе кресло. Мария Щербак перешла на стульчик ожидания, а Сергей Асафатов автоматически прошел в четвертьфинал.

Голос страны 2020: кто прошел дальше, а кто вылетел с проекта

Сергей Роман (фото: facebook.com/goloskrainy)

Сергей Роман (видео: YouTube)

После этого на сцену вышел Владислав Семенов. MONATIK пригласил присесть Владислава на четвертый стул. Ася Хорошун перешла на скамейку запасных.

Голос страны 2020: кто прошел дальше, а кто вылетел с проекта

Владислав Семенов (фото: facebook.com/goloskrainy)

Владислав Семенов (видео: YouTube)

Далее покорить тренеров и зрителей вышла Мария Кондратенко. Наставник считает, что Мария еще очень юная для прямых эфиров. Но Дан Балан воспользовался своим правом на "кражу" певицы.

Голос страны 2020: кто прошел дальше, а кто вылетел с проекта

Мария Кондратенко (фото: facebook.com/goloskrainy)

Мария Кондратенко (видео: YouTube)

После этого завоевать место в прямых эфирах попыталась последняя участница из команды Монатика - Мелен Пасса. Девушка своим зажигательным выступлением покорила наставника и заняла первый стул.

Голос страны 2020: кто прошел дальше, а кто вылетел с проекта

Мелен Пасса (фото: facebook.com/goloskrainy)

Мелен Пасса (видео: YouTube)

Четвертьфиналистами команды Монатика стали Мелен Пасса, Сергей Асафатов, Сергей Роман и Лида Ли.

Голос страны 2020: кто прошел дальше, а кто вылетел с проекта

(фото: facebook.com/goloskrainy)

Также дальше проходит Мария Кондратенко. По новым правилам шоу, девушка автоматически попала в прямые эфиры в составе команды Дана Балана.

Голос страны 2020: кто прошел дальше, а кто вылетел с проекта

Мария Кондратенко (фото: facebook.com/goloskrainy)

Backstage десятого выпуска 10 сезона Голоса страны 2020 (видео: YouTube)

Шоу Голос країни-10 сообщает о переносе прямых эфиров Новые правила на проекте Голос країни-10: впервые тренеры смогут «украсть» участника в нокаутах
Новости Украины шоубизГолос країни 10
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь