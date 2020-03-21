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То, что внутри: жизнерадостная Настя Каменских поделилась своим счастьем

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.03.2020 - 09:47
То, что внутри: жизнерадостная Настя Каменских поделилась своим счастьем
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица показала милое домашнее фото без макияжа

Настя Каменских во время карантина постоянно на связи с поклонниками. Она устраивает прямые эфиры, проводит онлайн тренировкии живые концерты и ведет задушевные разговоры, а также успела даже придумать название таким виртуальным "посиделкам" - NKкарантинник. Жизнерадостная певица не устает заряжать фанов позитивом и стараеться всячески поддерживать положительный настрой. Так, артистка рассказала, что для нее значит счастье.

Певица опубликовала милое и забавное фото в компании любимого лохматого питомца, котрого она просто обжает.

"Счастье - это не то, что снаружи, а то, что внутри вас. Важно уметь пребывать в моменте. Не в прошлом или будущем, а здесь и сейчас. Быть счастливым просто потому, что живешь. Потому что вокруг друзья, близкие, погода на улице хорошая, а впереди еще столько интересного, столько новых людей, новых мест, впечатлений, полезных новых навыков, курсов, книг, фильмов, вкусной еды", - рассекретила свою формулу счастья звезда.

То, что внутри: жизнерадостная Настя Каменских поделилась своим счастьем

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники обратили внимание на то, что звезда на фото запечатлена без макияжа, поблагодарили ее за вдохновение и оставили комплименты.

  • И без яркого макияжа красотка!
  • Удовольствия извне, счастье изнутри
  • Красивая девушка
  • Обожаю тебя
  • Красавица
  • Милое фото
  • Шикарные
  • Просто волшебная

Скриншот комментариев

Певица не устояла и поделилась "спортивным" фото в компании Потапа и тренера Андрея Хомицкого. Пара запечатлена во время пробежки на свежем воздухе. Ведь это обязательный утренний ритуал звезд.

То, что внутри: жизнерадостная Настя Каменских поделилась своим счастьем

Настя Каменских с Потапалм и тренером (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя призналась, что полностью доверяет своему тренеру и хорошему другу в вопросах спорта и предложила тренироваться вместе с ним онлайн.

Напомним, что Настя Каменских показала, чем довела Потапа до белого каления.

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Новости Украины Настя КаменскихПотап
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