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Лялька: Настя Каменських блиснула екстремальним декольте в трендовому образі на Голосі країни -10

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.03.2020 - 10:32
Лялька: Настя Каменських блиснула екстремальним декольте в трендовому образі на Голосі країни -10
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка з'явилася на екрані з незвичною зачіскою

Настя Каменських блищить в ювілейному сезоні шоу Голос країни-10 в компанії коханого чоловіка Потапа. Парочка зіркових тренерів переживає за кожного учасника своєї команди під вокальних нокаутів і невпинно спостерігає за конкурсантами конкурентів, щоб зробити "крадіжку" кращих з кращих. Але шоу – це ще і прекрасна можливість блиснути ефектним вбранням і покрасуватися в стильному образі на очах у всієї країни. Так, Настя показала свій лук у комбінезоні кольору хакі і з масивними прикрасами на шиї.

Зірка віддала перевагу вбранню з екстремальним декольте до талії і трендовій моделі низу – укорочені брюки з імітацією карманів з боків. В якості прикраси на шиї у Насті красуються масивні кольє у вінтажному стилі з безліччю ланцюгів і підвісок. Взуття – босоніжки з тонкими ремінцями. Співачка зібрала гладку зачіску у високий пучок, максимально відкривши обличчя, і продемонструвала ефектний макіяж з акцентом на виразні очі.

"Тепер я чекаю неділь навіть більше! Ми всі дуже старалися, щоб порадувати вас, поки ви вдома, підтримати і здивувати. А є чим дивувати! Лірика, драйв та шалена енергетика", - охарактеризувала Настя атмосферу, що панує на шоу.

Лялька: Настя Каменських блиснула екстремальним декольте в трендовому образі на Голосі країни -10

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Образ Насті підкорив її прихильників, і вони невпинно писали зірці компліменти.

  • Шикарна красуня
  • Красуня!
  • Лялька
  • Красунечка
  • Настюх, ти прекрасна
  • Крутій look
  • Дуже круто виглядаєш
  • Красуня, обожнюю
  • Анастасія, ти красуня, втім, як зазвичай
  • Ти просто супер

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських поділилася власною формулою щастя та розсекретила її складові.

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Новини України Настя КаменськихГолос країни 10
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