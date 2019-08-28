В кружевном купальнике и шелковом халате: Екатерина Кухар зарядила осенней мотивацией

Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Прима-балерина призналась, за что любит осень

Украинская прима-балерина и судья Танців з зірками Екатерина Кухар, которая рассказала, чего ожидает от нового сезона проекта, старается баловать поклонников не только впечатляющими и стильными фото, но и делиться с ними своими мыслями и рассуждениями. Впрочем, первое, на что обращают вниманием ее подписчики в соцсетях – изящные, точеные формы и грация звезды. Они не устают восхищаться ее фигурой, а также острословием, которое она демонстрирует из сезона в сезон популярного танцевального проекта.

В это раз Екатерина решила обойтись без резких высказываний, а порассуждала о прелестях осенней порой и назвала ее главные преимущества. Свою мотивационную речь она снабдила весьма откровенным фото.

Знаменитость позировала в оригинальном пикантном купальнике, который очень напоминал комплект белья – красный, с кружевными вставками и миниатюрными трусиками на тонких завязках. На верх она набросила черный шелковый халат.

Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

В руках Екатерина держала любимого четверолапого друга, который, к слову, стал главным героем снимка – собачка сразу же привлекла вниманием своим "суровым" внешним видом.

"В воздухе чувствуется приближение осени и кажется, что каждый ощущает, как лето ускользает сквозь пальцы. Я люблю, когда осень принимает эстафету, а мы, словно в подарок, получаем приятную сентябрьскую прохладу и уютные вечера. И это не повод грустить, отпуская летние каникулы до следующего года. Ведь, нас ждет не один повод для радости: открытие нового сезона в театрах, захватывающие премьеры. Каждый год, я ностальгирую, под давно полюбившиеся спектакли и нахожу новые идеи для творческих экспериментов. И знаете, что это значит? Артисты и зрители вновь встретятся, столкнувшись взглядами и будут неразлучны до нового летнего сезона! P.S. и пока еще погода позволяет наслаждаться солнечными ваннами", - призналась прима-балерина.

Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Поклонники оценили не только ее слог и мотивирующие высказывания, но и оставили комплименты превосходной физической форме и не обошли вниманием смешного домашнего питомца.

Взгляд собаки бесценен

Прекрасно

Нереальный живот

Яка ви красива, і фігура!

Вы прекрасны!

Какая красивая собачка

Вы большая умница. О Вас только в превосходной степени

Классный купальник, тебе идет, красотка!

Даже не знаю, кто краше

Собачка у вас похожа на китайского мудреца-философа

Вы само совершенство, собака вообще королевишна

Собака-хмуряка

Скриншот комментариев

Ранее во время отпуска в США едва не напала дикая рысь.

Также Екатерина Кухар соблазнила снимком в купальнике во время отдыха Малибу.