"Безумно соблазнительно": Екатерина Кухар очаровала фото в купальнике на пляже Малибу

Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Кухар также показала фото из зала, занимаясь растяжкой

Екатерина Кухар продолжает отдыхать в солнечном Лос-Анджелесе, США. Украинская прима-балерина улетела в далекую страну с мужем еще несколько недель назад. И за это время успела посетить несколько городов в Калифорнии. К примеру, судья проекта Танці з зірками также побывала в “мировой столице” игорного бизнеса - Лас-Вегас!

Теперь же Кухар решила посвятить время не только активным экскурсиям, но и расслабленному отдыху. И вот, Екатерина опубликовала парочку фото с отельного номера и пляжа.

Так, на своей странице в сети instagram Кухар показала расслабленное фото с пляжа. В кадре балерина позирует в белоснежном купальнике без бретелек, который декорирован золотым принтом. Балерина собрала длинные черные волосы на макушке, придерживая их руками.

“Love me like you do”, - игриво подписала снимок Кухар. Что в переводе с английского означает: “Люби меня так, как ты умеешь”.

Также в геометках Кухар указала город в округе Лос-Анджелес - Малибу.

Екатерина Кухар в Малибу (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

На другом снимке Кухар уже позирует из своего отельного номера, на балконе, на фоне густой зелени. На прима-балерине - белоснежное нижнее белье. Комплект коротких шортиков и майка.

“Дай мне мгновение, только для меня”, - подписала фото Кухар.

Екатерина Кухар отдыхает в Лос-Анджелесе (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Поклонники Екатерины также поспешили оставить свои восторженные комментарии под ее новым фото в купальнике:

“Очень красивая без макияжа”

“Безумно соблазнительно”

“Красивая, но строгая”

“Восхищаюсь и люблю Вас”

“Вы выглядите без макияжа на 20 лет”

“Вы как всегда прекрасны! Не перестаю восхищаться вашей нежностью и женственностью!”

“Естественная красота! Это круто”

“Ну что сказать, если женщина прекрасна, то, никакие слова не опишут её, а просто дадут уверенность, что она незабываемая)) p. s Про вас Екатерина”

Скриншот комментариев: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Кстати, а у себя в разделе сториз Кухар показала фото из зала. Выяснилось, что даже во время отпуска балерина постоянно тренируюется.

“Но растяжку никто не отменял”, - так и подписала снимок Кухар.

Екатерина Кухар во время растяжки (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Напомним, ранее Екатерина Кухар очаровала эффектным фото из Лас-Вегаса. Белерина показала стильный сафари-образ на фоне пустынного пейзажа.

Также Кухар откровенно рассказала, какие мужчины ее возбуждают и вдохновляют.