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"Безумно соблазнительно": Екатерина Кухар очаровала фото в купальнике на пляже Малибу

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.08.2019 - 11:58
"Безумно соблазнительно": Екатерина Кухар очаровала фото в купальнике на пляже Малибу
Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Кухар также показала фото из зала, занимаясь растяжкой

Екатерина Кухар продолжает отдыхать в солнечном Лос-Анджелесе, США. Украинская прима-балерина улетела в далекую страну с мужем еще несколько недель назад. И за это время успела посетить несколько городов в Калифорнии. К примеру, судья проекта Танці з зірками также побывала в “мировой столице” игорного бизнеса - Лас-Вегас! 

Теперь же Кухар решила посвятить время не только активным экскурсиям, но и расслабленному отдыху. И вот, Екатерина опубликовала парочку фото с отельного номера и пляжа. 

Так, на своей странице в сети instagram Кухар показала расслабленное фото с пляжа. В кадре балерина позирует в белоснежном купальнике без бретелек, который декорирован золотым принтом. Балерина собрала длинные черные волосы на макушке, придерживая их руками. 

“Love me like you do”, - игриво подписала снимок Кухар. Что в переводе с английского означает: “Люби меня так, как ты умеешь”. 

Также в геометках Кухар указала город в округе Лос-Анджелес - Малибу. 

&quot;Безумно соблазнительно&quot;: Екатерина Кухар очаровала фото в купальнике на пляже Малибу

Екатерина Кухар в Малибу (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official) 

На другом снимке Кухар уже позирует из своего отельного номера, на балконе, на фоне густой зелени. На прима-балерине - белоснежное нижнее белье. Комплект коротких шортиков и майка. 

“Дай мне мгновение, только для меня”, - подписала фото Кухар.

&quot;Безумно соблазнительно&quot;: Екатерина Кухар очаровала фото в купальнике на пляже Малибу

Екатерина Кухар отдыхает в Лос-Анджелесе (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Поклонники Екатерины также поспешили оставить свои восторженные комментарии под ее новым фото в купальнике: 

  • “Очень красивая без макияжа” 
  • “Безумно соблазнительно” 
  • “Красивая, но строгая” 
  • “Восхищаюсь и люблю Вас” 
  • “Вы выглядите без макияжа на 20 лет” 
  • “Вы как всегда прекрасны! Не перестаю восхищаться вашей нежностью и женственностью!” 
  • “Естественная красота! Это круто” 
  • “Ну что сказать, если женщина прекрасна, то, никакие слова не опишут её, а просто дадут уверенность, что она незабываемая)) p. s Про вас Екатерина” 

&quot;Безумно соблазнительно&quot;: Екатерина Кухар очаровала фото в купальнике на пляже Малибу

Скриншот комментариев: instagram.com/ekaterinakukhar_official 

Кстати, а у себя в разделе сториз Кухар показала фото из зала. Выяснилось, что даже во время отпуска балерина постоянно тренируюется. 

“Но растяжку никто не отменял”, - так и подписала снимок Кухар.

&quot;Безумно соблазнительно&quot;: Екатерина Кухар очаровала фото в купальнике на пляже Малибу

Екатерина Кухар во время растяжки (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official) 

Напомним, ранее Екатерина Кухар очаровала эффектным фото из Лас-Вегаса. Белерина показала стильный сафари-образ на фоне пустынного пейзажа.

Также Кухар откровенно рассказала, какие мужчины ее возбуждают и вдохновляют. 

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