"Безумно соблазнительно": Екатерина Кухар очаровала фото в купальнике на пляже Малибу

Кухар также показала фото из зала, занимаясь растяжкой
Екатерина Кухар продолжает отдыхать в солнечном Лос-Анджелесе, США. Украинская прима-балерина улетела в далекую страну с мужем еще несколько недель назад. И за это время успела посетить несколько городов в Калифорнии. К примеру, судья проекта Танці з зірками также побывала в “мировой столице” игорного бизнеса - Лас-Вегас!
Теперь же Кухар решила посвятить время не только активным экскурсиям, но и расслабленному отдыху. И вот, Екатерина опубликовала парочку фото с отельного номера и пляжа.
Так, на своей странице в сети instagram Кухар показала расслабленное фото с пляжа. В кадре балерина позирует в белоснежном купальнике без бретелек, который декорирован золотым принтом. Балерина собрала длинные черные волосы на макушке, придерживая их руками.
“Love me like you do”, - игриво подписала снимок Кухар. Что в переводе с английского означает: “Люби меня так, как ты умеешь”.
Также в геометках Кухар указала город в округе Лос-Анджелес - Малибу.
Екатерина Кухар в Малибу (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
На другом снимке Кухар уже позирует из своего отельного номера, на балконе, на фоне густой зелени. На прима-балерине - белоснежное нижнее белье. Комплект коротких шортиков и майка.
“Дай мне мгновение, только для меня”, - подписала фото Кухар.
Екатерина Кухар отдыхает в Лос-Анджелесе (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Поклонники Екатерины также поспешили оставить свои восторженные комментарии под ее новым фото в купальнике:
Скриншот комментариев: instagram.com/ekaterinakukhar_official
Кстати, а у себя в разделе сториз Кухар показала фото из зала. Выяснилось, что даже во время отпуска балерина постоянно тренируюется.
“Но растяжку никто не отменял”, - так и подписала снимок Кухар.
Екатерина Кухар во время растяжки (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Напомним, ранее Екатерина Кухар очаровала эффектным фото из Лас-Вегаса. Белерина показала стильный сафари-образ на фоне пустынного пейзажа.
Также Кухар откровенно рассказала, какие мужчины ее возбуждают и вдохновляют.