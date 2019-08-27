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"Жажду интеллигентных провокаций": Екатерина Кухар о новом сезоне Танців з зірками

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.08.2019 - 11:26
"Жажду интеллигентных провокаций": Екатерина Кухар о новом сезоне Танців з зірками
Фото: судьи Танці з зірками 2019 (instagram.com/tanci1plus1)

Балерина уверена, что сезон будет очень ярким

В воскресенье, 25 августа прошел первый эфир нового сезона популярного шоу Танці з зірками. Зрители и судьи увидели первые танцы новосозданных пар и яркое выступление Тины Кароль. Отметим, что самые высокие балы за свой танец в первом выпуске получили гимнастка Анна Ризатдинова и Александр Прохоров. Одна из тройки звездных судей, прима-балерина Екатерина Кухар, известная своей требовательностью, рассказала, чего она ожидает от предстоящих выпусков.

На своей странице в Instagram Кухар поделилась снимком с первого эфира, для которого она выбрала элегантное черное платье с оголенными плечами, а дополнила образ эффектным головным украшением и перчатками.

&quot;Жажду интеллигентных провокаций&quot;: Екатерина Кухар о новом сезоне Танців з зірками

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

По словам "черного лебедя", зрителей точно ждет очень откровенный и сексуальный сезон проекта.

"Вчерашний эфир оставил привкус горечи и сладости одновременно.
Нас ждет самый яркий и сексуальный сезон шоу "Танцы со звездами"! Но знаете, существует тонкая грань, которая порождает самые яркие фантазии. По моим ощущениям, изысканная сексуальность — это понимание границ, между соблазнительным и вульгарным. Я жажду ярких, интеллигентных провокаций! А как вы считаете, в каком номере были стерты границы?" - поделилась впечатлениями и ожиданиями Екатерина.

Подписчики восхитились образом Кухар и активно делятся своими эмоциями от просмотра шоу.

  • Ты прекрасна! И у тебя как раз есть эта изысканная сексуальность, с пониманием, где граница фривольностей!
  • Красоточка
  • Кукла
  • А мне понравилось выступление Марув..ходить на таких каблах..а танцевать это особый труд.
  • Неймовірна
  • Хорошее начало! Мне понравилось))
  • Дехто був занадто НЕсексі, дуже "правильні" пари... За моїми мірками - межу не перейдено, місцями не дойдено(
  • Жаждем ярких интеллигентных провокаций. Екатерина, вы потрясающая, ответы участникам, бомба))) p.s. Улыбка чудесная)
  • Я каждый раз смотрю фото и убеждаюсь, КАКАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНЩИНА

&quot;Жажду интеллигентных провокаций&quot;: Екатерина Кухар о новом сезоне Танців з зірками

Скриншот комментариев (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Напомним, Влад Яма поделился эмоциями после первого эфира Танці з зірками. Судья проекта отметил, что все прошло очень ярко и поздравил всех с премьерой.

Ранее Екатерина Кухар рассказала о немного экстремальных каникулах с мужем в США. На украинскую балерину чуть не напал хищник, когда она мирно загорала.

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Новости Украины Екатерина КухарТанці з зірками
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