У мереживному купальнику і шовковому халаті: Катерина Кухар зарядила осінньою мотивацією

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Прима-балерина зізналася, за що любить осінь

Українська прима-балерина і суддя Танців з зірками Катерина Кухар, яка розповіла, чого очікує від нового сезону проекту, намагається балувати шанувальників не тільки вражаючими і стильними фото, але і ділитися з ними своїми думками і міркуваннями. Втім, перше, на що звертають увагою її підписники в соцмережах – витончені, стрункі форми і грація зірки. Вони не втомлюються захоплюватися її фігурою, а також гострим розумом, який вона демонструє з сезону в сезон популярного танцювального проекту.

В цей раз Катерина вирішила обійтися без різких висловлювань, а поміркувала про красу осінньої пори і назвала її головні переваги. Свою мотиваційну промову вона супроводила досить відвертим фото.

Знаменитість позувала в оригінальному пікантному купальнику, який дуже нагадував комплект білизни – червоний, з мереживними вставками і мініатюрними трусиками на тонких зав'язках. На верх вона накинула чорний шовковий халат.

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

В руках Катерина тримала улюбленого четверолапого друга, який, до слова, став головним героєм знімка – песик відразу ж привернув увагою своїм "суворим" зовнішнім виглядом.

"В повітрі відчувається наближення осені і здається, що кожен відчуває, як літо вислизає крізь пальці. Я люблю, коли осінь приймає естафету, а ми, наче в подарунок, отримуємо приємну вересневу прохолоду і затишні вечори. І це не привід сумувати, відпускаючи літні канікули до наступного року. Адже, нас чекає не один привід для радості: відкриття нового сезону в театрах, захоплюючі прем'єри. Кожен рік, я ностальгую, під давно улюблені вистави і знаходжу нові ідеї для творчих експериментів. І знаєте, що це значить? Артисти і глядачі знову зустрінуться, зіткнувшись поглядами і будуть нерозлучні до нового літнього сезону! P. S. і ще поки погода дозволяє насолоджуватися сонячними ваннами", - зізналася прима-балерина.

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Шанувальники оцінили не тільки її мотивуючі висловлювання, але і залишили компліменти чудовій фізичній формі та не обійшли увагою смішного домашнього вихованця.

Погляд собаки безцінний

Прекрасно

Нереальний живіт

Яка ви красива, і фігура!

Ви прекрасні!

Яка гарна собачка

Ви велика розумниця. Про Вас тільки в найвищому ступені

Класний купальник, тобі йде, красуня!

Навіть не знаю, хто красивіше

Собачка у вас схожа на китайського мудреця-філософа

Ви сама досконалість, собака взагалі королевишна

Собака-хмуряка

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