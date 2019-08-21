Экстремальные каникулы: на Екатерину Кухар в США чуть не напал хищник

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Этот отдых украинским звездам балета точно запомнится

Второй год подряд свои летние каникулы украинские премьеры балета Александр Стоянов и Екатерина Кухар проводят в США. В этом году они полтора месяца отдыхали с четырехлетней доченькой Настенькой, и вместе с ней посетили самое счастливое место на Земле.

За это время они успели очень много: исполнили мечту и посмотрели грандиозное мировое водное шоу "О" цирка Du Soleil, специально для этого шоу было создан бассейн глубиною в 5 этажей. А также побывали в городе грехов – Лас-Вегасе, где проверили удачу в казино.

"Хорошо, что до Вегаса был Беверли-Хиллз с его скоплением роскоши на Родео Драйв, после которого проигрывать было уже почти нечего. Правда, честно говоря, в возрасте 10 лет у меня был случай связанный с азартными играми, который навсегда отбил охоту этим заниматься. Я проиграл за 1 час все тяжело заработанные и сэкономленные деньги, которые копил больше года...", - поделился Александр Стоянов.

Фото: Екатерина Кухар с семьей на отдыхе в США (пресс-служба балерины)

Также в Лас-Вегасе артисты насладились выставкой выдающегося американского скульптора Ричарда Макдональдса - по словам Екатерины, на его балерин в скульптуре можно смотреть бесконечно. Артисты побывали в пустыне, в заповеднике Red Rock, прокатились в Лос-Анджелесе по стеклянной горке с 73-этажного небоскреба Sky Space и традиционно посетили с ребенком Disneyland.

Фото: Екатерина Кухар с семьей на отдыхе в США (пресс-служба балерины)

Но главный экстрим, которого совсем не ждала Кухар, случился с ней в день, когда она загорала. На балерину чудом не напал довольно опасный хищный зверь.

"Под конец моего путешествия по Америке за мной в лесу охотилась дикая рысь из лесов Иссакуа. Дело в том, что рядом с местом, где мы проживали, через дорогу, находился зоопарк. Нам это очень нравилось, когда по нашему участку утром мы встречали косуль, они совсем не боятся людей, Саша даже пробовал их ловить. Но было очень страшно встретиться с рысью. Сейчас вспоминаю и мурашки по коже. Я в одиночестве принимала солнечные ванны, ничего не предвещало беды… меня спасло лишь то, что рысь наступила на сухой листок Это заставило меня обернуться. Когда я вскочила и увидела ее глаза, я поняла, что она меня слегка недооценила. Она явно ожидала более легкую и мелкую добычу. Мне повезло, что рысь была некрупная. Если бы я не повернулась, то с большой вероятностью она бы вцепилась мне в шею. И в этом случае не было бы больше самого требовательного судьи "Танцев со звездами", - рассказала Екатерина.

Фото: Екатерина Кухар с семьей на отдыхе в США (пресс-служба балерины)

Напомним, что уже 25 августа Екатерина Кухар снова сядет в кресло судей в проекте Танцы со звездами 2019.

Фото: Екатерина Кухар с семьей на отдыхе в США (пресс-служба балерины)

Ранее Екатерина Кухар очаровала сеть фото в купальнике на пляже Малибу, похваставшись точеной фигурой.

Стоит отметить, что Екатерина умеет удивить своих фолловеров красочными фото из путешествий. Так, она очаровала подписчиков пестрыми ангельскими крыльями на вершине небоскреба в США.