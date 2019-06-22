Такие красивые: Оля Полякова очаровала фанов фото с дочерьми

Певица похвасталась достижением старшей дочки Маши
Певица Оля Полякова растит двух очаровательных дочерей и иногда показывает девочек в сети на радость поклонникам. У старшей, 14-летней Маши есть и собственный аккаунт в Instagram, где уже более 100 тысяч подписчиков. Звездная мама во всем поддерживает ее и защищает от нападок хейтеров. На этот раз артистка похвасталась новым достижением Маши.
Полякова опубликовала фото из аэропорта, на котором она запечатлена с обеими дочерьми - Машей и Алисой, а также известной украинской моделью Аллой Костромичевой. Как рассказала певица, они с Алисой приехали провести старшенькую.
"Маша летит в свой первый модельный лагерь под руководством прекрасной Аллы. Доця, будь умницей, не сгори - мажься кремом, расчесывай волосы и будь хорошей девочкой!) Люблю!" - написала исполнительница.
Фото: Оля Полякова с дочерьми (instagram.com/polyakovamusic)
"Спасибо, родная, за доверие!!!" - отреагировала Костромичева.
Скриншот поста (instagram.com/polyakovamusic)
Подписчики наперебой поздравляют Машу и ее маму и желают девочке удачи в модельной карьере. Многие также отмечают, что все трое очень красивые.
Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)
Напомним, Оля Полякова жестко ответила хейтерам дочери Маши в сети.
Ранее дочь Оли Поляковой,14-летняя Маша впервые спела на концерте.
Также Оля Полякова растрогала сеть фото дочерей-красавиц.