Такие красивые: Оля Полякова очаровала фанов фото с дочерьми

Певица Оля Полякова растит двух очаровательных дочерей и иногда показывает девочек в сети на радость поклонникам. У старшей, 14-летней Маши есть и собственный аккаунт в Instagram, где уже более 100 тысяч подписчиков. Звездная мама во всем поддерживает ее и защищает от нападок хейтеров. На этот раз артистка похвасталась новым достижением Маши.

Полякова опубликовала фото из аэропорта, на котором она запечатлена с обеими дочерьми - Машей и Алисой, а также известной украинской моделью Аллой Костромичевой. Как рассказала певица, они с Алисой приехали провести старшенькую.

"Маша летит в свой первый модельный лагерь под руководством прекрасной Аллы. Доця, будь умницей, не сгори - мажься кремом, расчесывай волосы и будь хорошей девочкой!) Люблю!" - написала исполнительница.

Фото: Оля Полякова с дочерьми (instagram.com/polyakovamusic)

"Спасибо, родная, за доверие!!!" - отреагировала Костромичева.

Скриншот поста (instagram.com/polyakovamusic)

Подписчики наперебой поздравляют Машу и ее маму и желают девочке удачи в модельной карьере. Многие также отмечают, что все трое очень красивые.

Если ногами уйдёт в мать, то изи модель

Удачи и благополучного возвращения

Все у Машули получится!!! Красотка, вся в маму

Удачи Машеньке. Пусть она там наберется бесценного опыта, а после засияет на украинских подиумах)

Клааасс, какой милый пост:) красивые! Маше удачи

Умнічка, красуня вся в маму

Машенька, удачи тебе! Ты умница и красавица

У хорошей мамы и хорошая дочь. Красавицы.

Красотки удачи в лагере

Все девочки такие высокие, прям модельное агентство!

Желаем успехов Машеньки что бы стало звездой как её прекрасная мамочка

Круто!!!! Умничка!!!!

Яка класна сім'я

Какие вы все красотки! Модели!!!

Удачки Машуне

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, Оля Полякова жестко ответила хейтерам дочери Маши в сети.

Ранее дочь Оли Поляковой,14-летняя Маша впервые спела на концерте.

Также Оля Полякова растрогала сеть фото дочерей-красавиц.