"Не оборачивайся на шипение неудачников": Оля Полякова жестко ответила хейтерам дочери в сети

Фото: Оля Полякова с дочкой (instagram.com/polyakovamusic)

Пользователи сети раскритиковали вокальные данные Маши

14-летняя дочь известной певицы Оли Поляковой Маша пробует себя на разных поприщах - девочка уже является довольно успешным блогером, а недавно также призналась, что занимается вокалом и поделилась видео своего первого выступления на сцене. На днях Маша приняла участие в фестивале в Днепре, где также и спела.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, выложив также фото в коротких шортах и топе и с распущенными волосами.

"Прямо сейчас я в Днепре на фесте блогеров, тут очень много блогеров со всех городов Украины, также завтра мы будем выступать на центральной площади Днепра, я также буду там петь, поэтому всех жду", - поделилась младшая Полякова.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Однако в ответ девочка получила множество негативных комментариев о ее вокальных данных - пользователи сети писали, что она плохо поет, причем делали это весьма резко и не стесняясь в выражениях.

Звездная мама поспешила встать на защиту дочери - Оля Полякова оставила несколько комментариев, в которых дала жесткий ответ на высказывания недоброжелателей. Она посоветовала Маше не обращать на это внимание, ведь подобные люди просто завидуют ей.

"Маша, если бы я слушала всех доброжелателей в жизни, я бы сидела сейчас в Виннице, и строчила комменты с закрытых акаунтов, под постами звёзд и их детей, изливая на них свою серую неудавшуюся жизнь!!!! Но я выбрала другой путь, учебы развития, и каждодневного труда, тот путь которым ты сейчас идёшь!!!! Так что иди и не оборачивайся на шипение неудачников, этот саунд всегда за спиной у успешных, и секрет в том, что шипение потом перерастает в восхищенный рокот!!!" - написала певица.

Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)

Оля также дала еще один действенный совет.

"И заблокируй сейчас же этих тварей", - добавила исполнительница.

"Моя прекрасная фея!!!!" - подытожила Полякова.

Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)

Многие фолловеры поспешили согласиться с певицей и выразили свое негодование и недоумение в адрес тех, кто пишет гадости 14-летней девочке.

Правильно мама говорит!

Оля, те люди которые сейчас об*ирают вашу дочь, еще ничего не добились сидя на своих диванах, а у вас очень активная и красивая принцеска

Кошмар. Люди сколько в вас мерзости? Нет чтоб поддержать или дать какой либо нужный совет,вы гнобите людей??? Знаю одно, что по себе людей не судят, если вы не умеете петь и нормально, тактично общаться, то не значит что и другие такие же. Машенька, ты большая молодец и умничка) Не слушай этих людей двуличных

Маша, ты прекрасно выступила и как спикер и как певица. Талантище

Машенька, ты потрясающая девочка. Тебя все любят, а завистники злобствуют. Не обращай на них внимания

Машунь, не слушай никого! Ты очень талантливая девочка, иди вперёд к своей цели и не обращай внимания на неудачников

Обожаю. Красавица. Все, кто пишет гадости в адрес тебя и твоей мамы, это люди, которые жутко завидуют. Вы богини. Ты Маша просто невероятная красотка. Я с радостью любуюсь всеми твоими фото

Люди чому Ви такі жорстокі？Маша ти молодець！Ти ще зовсім юна, а вже шукаєш шлях яким тобі крокувати, Щасти！

Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, дочь Оли Поляковой Маша блеснула стильным образом в приталенном комбинезоне.

Ранее дочь Оли Поляковой,14-летняя Маша впервые спела на концерте.

Также дочь Оли Поляковой в трендовом образе показала длинные ноги.