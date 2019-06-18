"Не оборачивайся на шипение неудачников": Оля Полякова жестко ответила хейтерам дочери в сети

Пользователи сети раскритиковали вокальные данные Маши
14-летняя дочь известной певицы Оли Поляковой Маша пробует себя на разных поприщах - девочка уже является довольно успешным блогером, а недавно также призналась, что занимается вокалом и поделилась видео своего первого выступления на сцене. На днях Маша приняла участие в фестивале в Днепре, где также и спела.
Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, выложив также фото в коротких шортах и топе и с распущенными волосами.
"Прямо сейчас я в Днепре на фесте блогеров, тут очень много блогеров со всех городов Украины, также завтра мы будем выступать на центральной площади Днепра, я также буду там петь, поэтому всех жду", - поделилась младшая Полякова.
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
Однако в ответ девочка получила множество негативных комментариев о ее вокальных данных - пользователи сети писали, что она плохо поет, причем делали это весьма резко и не стесняясь в выражениях.
Звездная мама поспешила встать на защиту дочери - Оля Полякова оставила несколько комментариев, в которых дала жесткий ответ на высказывания недоброжелателей. Она посоветовала Маше не обращать на это внимание, ведь подобные люди просто завидуют ей.
"Маша, если бы я слушала всех доброжелателей в жизни, я бы сидела сейчас в Виннице, и строчила комменты с закрытых акаунтов, под постами звёзд и их детей, изливая на них свою серую неудавшуюся жизнь!!!! Но я выбрала другой путь, учебы развития, и каждодневного труда, тот путь которым ты сейчас идёшь!!!! Так что иди и не оборачивайся на шипение неудачников, этот саунд всегда за спиной у успешных, и секрет в том, что шипение потом перерастает в восхищенный рокот!!!" - написала певица.
Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)
Оля также дала еще один действенный совет.
"И заблокируй сейчас же этих тварей", - добавила исполнительница.
"Моя прекрасная фея!!!!" - подытожила Полякова.
Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)
Многие фолловеры поспешили согласиться с певицей и выразили свое негодование и недоумение в адрес тех, кто пишет гадости 14-летней девочке.
Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)
Напомним, дочь Оли Поляковой Маша блеснула стильным образом в приталенном комбинезоне.
Ранее дочь Оли Поляковой,14-летняя Маша впервые спела на концерте.
Также дочь Оли Поляковой в трендовом образе показала длинные ноги.