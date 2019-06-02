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"Какое счастье, что вы есть!" Оля Полякова растрогала сеть фото дочерей-красавиц

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.06.2019 - 10:51
"Какое счастье, что вы есть!" Оля Полякова растрогала сеть фото дочерей-красавиц
Фото: дочки Оли Поляковой (instagram.com/polyakovamusic)

В День защиты детей певица поделилась нежной публикацией

Известная певица Оля Полякова, которая недавно удивила заявлением, что идет в политику и создает свою женскую партию, растрогала поклонников нежной публикацией. В честь Дня защиты детей, который отмечается 1 июня, она опубликовала целую серию красочных фотографий своих дочерей, Маши и Алисы.

На снимках сестрички запечатлены во время отдыха - на пляже, а также со слонами и на фоне водопадов, на зеленой лужайке, у цветущих кустов и в самолете. По ним явно видно, как девочки любят друг друга и весело проводят время вместе.

"Дети! Какое счастье, что вы есть! #сестрята", - трогательно прокомментировала пост Полякова.

&quot;Какое счастье, что вы есть!&quot; Оля Полякова растрогала сеть фото дочерей-красавиц&quot;Какое счастье, что вы есть!&quot; Оля Полякова растрогала сеть фото дочерей-красавиц

Фото: дочки Оли Поляковой (instagram.com/polyakovamusic)

Отметим, что Маше 14 лет и она уже является довольно популярным блогером, а Алисе всего 7.

&quot;Какое счастье, что вы есть!&quot; Оля Полякова растрогала сеть фото дочерей-красавиц&quot;Какое счастье, что вы есть!&quot; Оля Полякова растрогала сеть фото дочерей-красавиц

&quot;Какое счастье, что вы есть!&quot; Оля Полякова растрогала сеть фото дочерей-красавиц

Фото: дочки Оли Поляковой (instagram.com/polyakovamusic)

Фолловеры были от души тронуты словами исполнительницы, а милые фото вызвали у них умиление и они оставили много теплых и душевных слов.

&quot;Какое счастье, что вы есть!&quot; Оля Полякова растрогала сеть фото дочерей-красавиц

Фото: дочки Оли Поляковой (instagram.com/polyakovamusic)

  • "От же ж копія мами, Маша))"
  • "Старшая дочь вылитая мамуля-можно ошибиться"
  • "Очень красивые)"
  • "Младшая красавица будет"
  • "Старшая копия мама, а младшая в папу"
  • "С днем защиты детей"
  • "Мама красотка, мой кумир, и девочки умники красавицы"
  • "Я сначала подумала, что это вы, а не ваша доченька старшая"
  • "Дети прелесть!"
  • "У старшей доченьки ну не косы а мечта"
  • "Машке белые волосы, красные губы и вылитая мама!))))"
  • "Любимые девчушки!!! С праздником, детишки!!!"

&quot;Какое счастье, что вы есть!&quot; Оля Полякова растрогала сеть фото дочерей-красавиц

Фото: дочки Оли Поляковой (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, дочь Оли Поляковой в трендовом образе показала длинные ноги.

Кстати, Маша Полякова недавно пригласила подписчиков на свой концерт. Девочка усиленно занимается вокалом в творческой студии, и вместе с другими учениками будет выступать перед широкой аудиторией.

"Наплакалась сегодня": Вера Брежнева показала дочку-выпускницу Дочь Оли Поляковой в трендовом образе показала длинные ноги
Новости Украины Оля Поляковадочь
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