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Дочка Олі Полякової починає кар'єру моделі (фото)


Співачка похвалилася досягненням старшої доньки Маші

Співачка Оля Полякова виховує двох чарівних дочок і іноді показує дівчаток в мережі на радість шанувальникам. У старшої, 14-річної Маші є і власний аккаунт в Instagram, де вже понад 100 тисяч підписників. Зіркова мама у всьому підтримує її і захищає від нападок хейтеров. Цього разу артистка похвалилася новим досягненням Маші.

Полякова опублікувала фото з аеропорту, на якому вона зображена з обома дочками - Машею і Алісою, а також відомою українською моделлю Аллою Костромічевою. Як розповіла співачка, вони з Алісою приїхали провести старшу.

"Маша летить у свій перший модельний табір під керівництвом прекрасної Алли. Доця, будь розумницею, не сгори - намащуйся кремом, розчісуй волосся і будь хорошою дівчинкою!) Люблю!" - написала виконавиця.

Фото: Оля Полякова з дочками (instagram.com/polyakovamusic)

"Спасибі, рідна, за довіру!!!" - відреагувала Костромічева.

Скріншот поста (instagram.com/polyakovamusic)

Підписники наввипередки вітають Машу і її маму і бажають дівчинці удачі в модельній кар'єрі. Багато також наголошують, що всі троє дуже красиві.

  • Якщо ногами піде у матір, то ізі модель
  • Удачі і благополучного повернення
  • Все у Машули вийде!!! Красуня, вся в маму
  • Удачі Погоди. Нехай вона там набереться безцінного досвіду, а після засяє на українських подіумах)
  • Клааасс, який милий пост:) гарні! Маші удачі
  • Умнічка, красуня вся в маму
  • Машенька, удачі тобі! Ти розумниця і красуня
  • хорошою мами і хороша дочка. Красуні.
  • Красуні удачі в таборі
  • Всі дівчатка такі високі, прям модельне агентство!
  • Бажаємо успіхів Марійки що б стало зіркою як її чудова матуся
  • Круто!!!! Молодчинка!!!!
  • Яка класна сім'я
  • Які ви всі красуні! Моделі!!!
  • Удачки Машуне
 

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, Оля Полякова жорстко відповіла хейтерам дочки Маші в мережі.

Раніше дочка Олі Полякової,14-річна Маша вперше заспівала на концерті.

Також Оля Полякова зворушила мережу фото дочок-красунь.

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