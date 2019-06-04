По маминым стопам: дочь Оли Поляковой впервые спела на концерте

Девочка призналась, что всего полгода занимается вокалом
Старшая дочь знаменитой певицы Оли Поляковой 14-летняя Маша уже является весьма популярный блогером - у нее более 100 тысяч подписчиков в Instagram. Девочка еще точно не решила, чем хочет заниматься в будущем, поэтому пробует себя в разных областях. В том числе и в мамином "царстве" - она уже какое-то время занимается с педагогом по вокалу и пришла пора продемонстрировать успехи.
Маша впервые спела на сцене в рамках концерта Comedy Kids. Видео своего выступления она поделилась в Instagram. Для дебюта девочка выбрала не самую простую песню Рианны "Diamonds". Она вышла на сцену в стильном темно-синем комбинезоне, расписанном иероглифами, и белых кроссовках. Стоит отметить, что Полякова-младшая держалась на сцене весьма уверенно и раскованно.
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
"Ну вот и видео с концерта, я занимаюсь немного больше полугода и уже показываю успехи, а все благодаря моему прекрасному учителю, спасибо вам большое, а у вас есть хобби, и сколько вы этим занимаетесь?" - написала Маша.
Видео: Маша Полякова выступила на концерте (instagram.com/mashapolyakova)
Большинство подписчиков принялись хвалить начинающую певицу, отмечая ее красивый голос и призывая продолжать учиться и совершенствовать мастерство. Однако есть и немало негативных комментариев - некоторые пользователи сети считают, что спела она не очень хорошо и выбрала неподходящую песню. К слову, звездная мама Маши активно защищает ее, довольно резко отвечая всем критикам.
Напомним, Оля Полякова растрогала сеть фото дочерей-красавиц.
Ранее дочь Оли Поляковой Маша в трендовом образе показала длинные ноги.
К слову, Маша Полякова поделилась радостным известием о пополнении в семье. В доме Оли Поляковой появился забавный щенок Помаранского шпица, которого назвали Тиной.