По маминым стопам: дочь Оли Поляковой впервые спела на концерте

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Девочка призналась, что всего полгода занимается вокалом

Старшая дочь знаменитой певицы Оли Поляковой 14-летняя Маша уже является весьма популярный блогером - у нее более 100 тысяч подписчиков в Instagram. Девочка еще точно не решила, чем хочет заниматься в будущем, поэтому пробует себя в разных областях. В том числе и в мамином "царстве" - она уже какое-то время занимается с педагогом по вокалу и пришла пора продемонстрировать успехи.

Маша впервые спела на сцене в рамках концерта Comedy Kids. Видео своего выступления она поделилась в Instagram. Для дебюта девочка выбрала не самую простую песню Рианны "Diamonds". Она вышла на сцену в стильном темно-синем комбинезоне, расписанном иероглифами, и белых кроссовках. Стоит отметить, что Полякова-младшая держалась на сцене весьма уверенно и раскованно.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Ну вот и видео с концерта, я занимаюсь немного больше полугода и уже показываю успехи, а все благодаря моему прекрасному учителю, спасибо вам большое, а у вас есть хобби, и сколько вы этим занимаетесь?" - написала Маша.

Видео: Маша Полякова выступила на концерте (instagram.com/mashapolyakova)

Большинство подписчиков принялись хвалить начинающую певицу, отмечая ее красивый голос и призывая продолжать учиться и совершенствовать мастерство. Однако есть и немало негативных комментариев - некоторые пользователи сети считают, что спела она не очень хорошо и выбрала неподходящую песню. К слову, звездная мама Маши активно защищает ее, довольно резко отвечая всем критикам.

"Як для пів року просто чудово, ти велика молодчинка. Не звертай уваги на негативні коментарі, адже вони тільки заздрять"

"Класс! Очень круто!"

"Машаа, это прекрасно!! Умничка! Удачи тебе!"

"УМНИЧКА продолжай и никого не слушай"

"Умничка, солнышко, какая молодец"

"Если честно, то слабенько. В нотки пару-тройку раз не попала, а песня вообще хрень. Но...есть и хорошее. На сцене не скомкалась, не стеснялась! Остальное всё будет со временем. Трудись и всё получиться. Удачи"

"Ти дуже гарно співаєш"

"Який прекрасний голос"

"Выступила, выложила видео - будь готова к критике;) вопрос: зачем песня, до качественного исполнения которой предстоит еще много и упорно трудиться? Не лучше ли было выступить с песней, которая раскрыла бы твои достижения, а не ярко доказывала "всего полгода занятий"?"

"Машуня, ты молодчина. Мама и бабушка подскажут всегда, а стиль с годами отточится, голос разпоется, оставайся собой и радуйся каждому дню, этот период самый незабываемый и яркий, это - молодость))))"

"Голос есть 100%. Но песня не подходит("

"Машка, песня слишком сложная для твоего голоса.. А ВОБЩЕ умничка, занимайся дальше и все у тебя получится"

"Умничка. А мне как-то даже приятно, что мама Олязаступается в коментах за дочь!"

"Девочка конечно молодец, старательная! Но пение ужасное!"

"Очень красиво"

Напомним, Оля Полякова растрогала сеть фото дочерей-красавиц.

Ранее дочь Оли Поляковой Маша в трендовом образе показала длинные ноги.

К слову, Маша Полякова поделилась радостным известием о пополнении в семье. В доме Оли Поляковой появился забавный щенок Помаранского шпица, которого назвали Тиной.