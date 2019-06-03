Космическая русалка: Надя Дорофеева вскружила голову ультра стильным образом

Надя Дорофеева поделилась с поклонниками очередным стильным фото, на котором, кстати, также позирует Позитив – Алексей Завгородний. Отметим, что 2 июня в Киеве на Певчем поле состоялся музыкальный фестиваль "Большая свадьба", где собрались десятки украинских исполнителей. К слову, мероприятие также посетила и Катя Осадчая со своей программой "Світське життя". Телеведущая пообщалась с Потапом, Олегом Винником, Ириной Федишин…

Также среди звездных гостей масштабной тусовки блистали солисты группы "Время и Стекло" – Надя Дорофеева и Алексей Завгородний. Группа выступила на сцене фестиваля. В связи с чем Дорофеева поспешила поделиться с поклонниками новым моментов своей жизни.

"А это мы вчера на #большаясвадьба", - коротко подписала фото Дорофеева.

При этом поклонники дуэта отметили, как же стильно выглядят их любимчики. И правда, Дорофеева и Позитив выбрали подходящие друг другу наряды. На Позитиве – костюм с космическим принтом, а также черная футболка с логотипом "Время и Стекло".

А вот Надя выбрала более нарядный образ: брюки с высокой талией, обшитые серебряными пайетками; короткий черный топ и такая же короткая черная кожанка. Образ певицы довершает прическа из крупных локонов и мелких косичек, а также макияж с акцентом на блестящие глаза.

Стильные Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники Дорофеевой поспешили засыпать ее восторженными отзывами:

"Офигенный наряд"

"Ваау! Какие костюмы!"

"Божеее, вы такие красивые!!!"

"Костюмы космические просто"

"Выступили бомбезно"

"Это было горячо, я охрипла"

"Вчера очень классно выступили, бери эти штаны на сольные концерты)"

"Надя!! Крутейший образ! А #Дим, конечно, фаворит этого лета и, думаю, станет классикой украинской поп-музыки"

"Бежала в тапках, вышла богиня"

"Молодцы! Это было очень очень круто"

"Вау, какие красивые костюмы)"

"Самые лучшие зайки"

"Классные выступления были!! Костюмы просто супер!!)"

"Вы были офигенные! Как мне повезло оказатся на этом концерте"

"Красотка моя!"

Напомним, ранее Надя Дорофеева восхитила дерзким образом. Певица появилась в прозрачном мини и колготках в сетку. Так, во время масштабного концерта MONATIK'а на киевском Олимпийском стадионе, который состоялся 1 июня, артистка появилась в смелом наряде и станцевала жаркие танцы под их совместный трек "Глубоко".

Стильная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Также до этого Надя Дорофеева блеснула длинными ногами за судейским креслом "Голос. Діти". Надя поделилась эмоциями от съемок.