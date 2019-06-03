Прозрачное мини и колготки в сетку: Надя Дорофеева восхитила дерзким образом

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица вышла на сцену в смелом наряде

Популярная певица Надя Дорофеева умеет подогреть интерес публики не только своим творчеством, но и смелыми нарядами. Если в повседневной жизни она предпочитает молодежный стиль и кэжуал, то на сцене легко перевоплощается в дерзкую роковую красотку, от котрой невозможно оторвать глаз. Так, во время масштабного концерта MONATIK'а на киевском Олимпийском стадионе, который состоялся 1 июня, артистка появилась в смелом наряде и станцевала жаркие танцы под их совместный трек "Глубоко". Фото своего образа Надя поделилась в Instagram.

На снимке певца дефилирует по сцене с микрофоном в руке. На ней – прозрачное яркое платье-туника, под которым легко угадываются очертания черного боди. Она дополнила дерзкий лук сетчатыми колготами и подвязкой на ногу, инкрустированной камнями.

Отдельно стоит сказать о макияже Нади. Он не уступал по эпатажности ее наряду. Его главный акцент – сиреневые губы. Крупные локоны обрамляли лицо звезды и спадали на плечи, дополнили ее сценический образ.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Какая была сумасшедшая энергетика на Олимпийском! Фото за 5 минут до выхода ...Такая серьезная. Отдельное спасибо за мой костюм невероятному Ивану Фолову", - написала она.

Поклонники были восхищены образом своей любимицы. Ее наряд произвел эффект разорвавшейся бомбы, а фаны поспешили осыпать сексапильную Надю комплиментами.

"Очень красивый наряд", "Невероятная", "Вы опасны, и это безусловно", "Наша королева!", "Классный костюм. Бомба", "Девушка, зачем так красиво, вы самый невероятный человек", "Сeкси-кошeчка", "Каждое фото, достойно восхищения Вашей красоты","Нереальный образ. Нереальное выступление. Нереальные Вы!", "Костюм превосходный", - писали комментаторы.

Надя Дорофеева и Дмитрий Монатик (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Также Надя опубликовала несколько кадров, сделанных во время совместного номера с Дмитрием Монатиком. Эффектная певица не только пела, но соблазняла зрителей откровенными движениями в танце.

Напомним, что Надя Дорофеева покорила появлением в дерзком образе бунтарки.

Ранее "неоновая" Надя Дорофеева повеселилась на вечеринке в мини-шортах и боди с экстремальным декольте.