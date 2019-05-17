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"Уровень – богиня": Надя Дорофеева блеснула длинными ногами за судейским креслом "Голос. Діти"

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.05.2019 - 10:33
"Уровень – богиня": Надя Дорофеева блеснула длинными ногами за судейским креслом "Голос. Діти"
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофеева поделилась также эмоциями от съемок

Надя Дорофеева на данный момент с головой ушла в новый проект. Напомним, что сейчас активно проходят съемки нового сезона популярного шоу "Голос. Діти" на телеканале "1+1". Первый выпуск стартует уже 26 мая. Среди членов жюри: Джамала, DZIDZIO, а также группа "Время и Стекло" – Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив). Именно со съемок программы и опубликовала фото украинская поп-исполнительница.

Так, на снимке Надя и Позитив сидят за судейскими креслами. Примечателен наряд Дорофеевой. На певице – юбка оригинального кроя с разрезом от средины бедра. Юбка словно сшита из разных лоскутов ткани. Смотрится такой образ очень эффектно. Дополняет его простая белая футболка, широкий черный пояс, а также красные босоножки на массивном каблуке. Свой образ Дорофеева дополнила лаконичными украшениями и любимой прической – "Мальвиной".

Но самая главная "изюминка" образа, которая привлекла внимание многомиллионной аудитории Нади – это ее стройные длинные ноги, которые выгодно показывала оригинальная длинная юбка.

Надя Дорофеева и Позитив

Надя Дорофеева и Позитив на съемках нового сезона шоу "Голос. Діти" (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Голос. Діти

Команда нового сезона шоу "Голос. Діти" (фото: instagram.com/golos.dity)

"Закончились еще одни этапы съемок " Голос. Діти". Я хочу поблагодарить всех деток нашей команды! Мы вас безумно полюбили! И если честно, то вы даже не представляете, каким сильным будет этот сезон! Ни в коем случае не пропустите! Я безумно вдохновлена и счастлива! В эфире уже с 26 мая!" – подписала фото Дорофеева и поделилась своими эмоциями от предстоящих эфиров.  

Поклонники Дорофеевой поспешили оставить свои восторженные отзывы:

  • "Самя лучшая!"
  • "Лук уровень - Богиня"
  • "Буду чекати ефіри тільки для того, щоб побачити нові образи Наді"
  • "Такое нельзя пропустить. Это главное событие мая"
  • "Какая красивая"
  • "Шикарная!"
  • "Ноги Поляковой?))"
  • "Какая же ты красивая!"
  • "Моделька"
  • "Надь, ну ты богиня!"
  • "Топовый образ!"
  • "Ноги – топ"

Надя Дорофеева и Юрий Горбунов

Надя Дорофеева и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, ранее Надя Дорофеева растрогала фото с сыночком Джамалы. Певицы весело проводят время в перерывах между съемками "Голос. Діти". 

Также Надя Дорофеева в купальнике взволновала сеть сексуальными изгибами

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