"Уровень – богиня": Надя Дорофеева блеснула длинными ногами за судейским креслом "Голос. Діти"

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофеева поделилась также эмоциями от съемок

Надя Дорофеева на данный момент с головой ушла в новый проект. Напомним, что сейчас активно проходят съемки нового сезона популярного шоу "Голос. Діти" на телеканале "1+1". Первый выпуск стартует уже 26 мая. Среди членов жюри: Джамала, DZIDZIO, а также группа "Время и Стекло" – Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив). Именно со съемок программы и опубликовала фото украинская поп-исполнительница.

Так, на снимке Надя и Позитив сидят за судейскими креслами. Примечателен наряд Дорофеевой. На певице – юбка оригинального кроя с разрезом от средины бедра. Юбка словно сшита из разных лоскутов ткани. Смотрится такой образ очень эффектно. Дополняет его простая белая футболка, широкий черный пояс, а также красные босоножки на массивном каблуке. Свой образ Дорофеева дополнила лаконичными украшениями и любимой прической – "Мальвиной".

Но самая главная "изюминка" образа, которая привлекла внимание многомиллионной аудитории Нади – это ее стройные длинные ноги, которые выгодно показывала оригинальная длинная юбка.

Надя Дорофеева и Позитив на съемках нового сезона шоу "Голос. Діти" (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Команда нового сезона шоу "Голос. Діти" (фото: instagram.com/golos.dity)

"Закончились еще одни этапы съемок " Голос. Діти". Я хочу поблагодарить всех деток нашей команды! Мы вас безумно полюбили! И если честно, то вы даже не представляете, каким сильным будет этот сезон! Ни в коем случае не пропустите! Я безумно вдохновлена и счастлива! В эфире уже с 26 мая!" – подписала фото Дорофеева и поделилась своими эмоциями от предстоящих эфиров.

Поклонники Дорофеевой поспешили оставить свои восторженные отзывы:

"Самя лучшая!"

"Лук уровень - Богиня"

"Буду чекати ефіри тільки для того, щоб побачити нові образи Наді"

"Такое нельзя пропустить. Это главное событие мая"

"Какая красивая"

"Шикарная!"

"Ноги Поляковой?))"

"Какая же ты красивая!"

"Моделька"

"Надь, ну ты богиня!"

"Топовый образ!"

"Ноги – топ"

Надя Дорофеева и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, ранее Надя Дорофеева растрогала фото с сыночком Джамалы. Певицы весело проводят время в перерывах между съемками "Голос. Діти".

Также Надя Дорофеева в купальнике взволновала сеть сексуальными изгибами.