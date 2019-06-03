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Космічна русалка: Надя Дорофєєва запаморочила голову ультра стильним образом


Дорофєєва і Завгородній стали зірковими гостями "Великого весілля"

Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками черговим стильним фото, на якому, до речі, також позує Позитив – Олексій Завгородній. Зазначимо, що 2 червня в Києві на Співочому полі відбувся музичний фестиваль "Велике весілля", де зібралися десятки українських виконавців. До слова, захід також відвідала і Катя Осадча зі своєю програмою "Світське життя". Телеведуча поспілкувалася з Потапом, Олегом Винником, Іриною Федишин...

Також серед зіркових гостей масштабної тусовки блищали солісти групи "Время и Стекло" – Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній. Група виступила на сцені фестивалю. У зв'язку з чим Дорофєєва поспішила поділитися з шанувальниками новим моментом свого життя.

"А це ми вчора на #большаясвадьба", - коротко підписала фото Дорофєєва.

При цьому прихильники дуету відзначили, як стильно виглядають їхні улюбленці. І правда, Дорофєєва та Позитив вибрали відповідні один одному вбрання. На Позитиві – костюм з космічним принтом, а також чорна футболка з логотипом "Время и Стекло".

А от Надя вибрала більш ошатний образ: брюки з високою талією, обшиті срібними паєтками; короткий чорний топ і така ж коротка чорна шкірянка. Образ співачки довершує зачіска з великих локонів і дрібних кісок, а також макіяж з акцентом на блискучі очі.

Стильні Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники Дорофєєвої поспішили засипати її захопленими відгуками:

  • "Офігенний наряд"
  • "Ваау! Які костюми!"
  • "Божеее, ви такі гарні!!!"
  • "Космічні костюми просто"
  • "Виступили бомбезно"
  • "Це було гаряче, я охрипла"
  • "Вчора дуже класно виступили, бери ці штани на сольні концерти)"
  • "Надя!! Найкрутіший образ! А #Дим, звичайно, фаворит цього літа і, думаю, стане класикою української поп-музики"
  • "Бігла в тапках, вийшла богиня"
  • "Молодці! Це було дуже-дуже круто"
  • "Вау, які гарні костюми)"
  • "Найкращі зайчики"
  • "Класні виступи були!! Костюми просто супер!!)"
  • "Ви були офігенні! Як мені пощастило бути на цьому концерті"
  • "Красуня моя!"

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва захопила зухвалим образом. Співачка з'явилася в прозорому міні і колготках у сітку. Так, під час масштабного концерту MONATIK'а на київському Олімпійському стадіоні, який відбувся 1 червня, артистка з'явилася в сміливому вбранні і станцювала спекотні танці під їх спільний трек "Глубоко".

Стильна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Також до цього Надя Дорофєєва блиснула довгими ногами за суддівським кріслом "Голос. Діти". Надя поділилася емоціями від зйомок.

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