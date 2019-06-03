Космічна русалка: Надя Дорофєєва запаморочила голову ультра стильним образом

Дорофєєва і Завгородній стали зірковими гостями "Великого весілля"
Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками черговим стильним фото, на якому, до речі, також позує Позитив – Олексій Завгородній. Зазначимо, що 2 червня в Києві на Співочому полі відбувся музичний фестиваль "Велике весілля", де зібралися десятки українських виконавців. До слова, захід також відвідала і Катя Осадча зі своєю програмою "Світське життя". Телеведуча поспілкувалася з Потапом, Олегом Винником, Іриною Федишин...
Також серед зіркових гостей масштабної тусовки блищали солісти групи "Время и Стекло" – Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній. Група виступила на сцені фестивалю. У зв'язку з чим Дорофєєва поспішила поділитися з шанувальниками новим моментом свого життя.
"А це ми вчора на #большаясвадьба", - коротко підписала фото Дорофєєва.
При цьому прихильники дуету відзначили, як стильно виглядають їхні улюбленці. І правда, Дорофєєва та Позитив вибрали відповідні один одному вбрання. На Позитиві – костюм з космічним принтом, а також чорна футболка з логотипом "Время и Стекло".
А от Надя вибрала більш ошатний образ: брюки з високою талією, обшиті срібними паєтками; короткий чорний топ і така ж коротка чорна шкірянка. Образ співачки довершує зачіска з великих локонів і дрібних кісок, а також макіяж з акцентом на блискучі очі.
Стильні Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Шанувальники Дорофєєвої поспішили засипати її захопленими відгуками:
Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва захопила зухвалим образом. Співачка з'явилася в прозорому міні і колготках у сітку. Так, під час масштабного концерту MONATIK'а на київському Олімпійському стадіоні, який відбувся 1 червня, артистка з'явилася в сміливому вбранні і станцювала спекотні танці під їх спільний трек "Глубоко".
Стильна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Також до цього Надя Дорофєєва блиснула довгими ногами за суддівським кріслом "Голос. Діти". Надя поділилася емоціями від зйомок.