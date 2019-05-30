"Мировые модели нервно курят": Дорофеева в чулках вызвала ажиотаж в сети

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофеева, как всегда, на стиле!

Надя Дорофеева продолжает засыпать своих поклонников фото недавней фотосессии для бренда MOZGI (отметим, что это также одноименная группа Потапа). При этом для модного камейна Дорофеевой подобрали действительно очень стильный и эффектный образ.

Так, Дорофеева позирует в белоснежном оверсайз-свитшоте с дерзким принтом. Обратите внимание, что на изображении – фото самой Дорофеевой в черном купальнике, со спины. При этом на снимке Надя чувственно преподнесла пальцы к губам.

Но вернемся к образу… Еще одна примечательная его деталь – колготки в сеточку и черные высокие чулки с красными вставками. Из аксессуаров – прозрачная сумка-шопер и стильные геометрические очки с красной оправой. В макияже акцент на губы, а вот волосы небрежно разлетаются на ветру.

Стильная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Я оглянулась посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулась ли я. - оглянулась)" - игриво подписала свой снимок Дорофеева.

Поклонники солистки поп-группы "Время и Стекло" поспешили оставить свои восторженные отзывы под ее новыми снимками:

"Глядя на эти фото, мировые модели стоят и нервно курят в сторонке)) У них есть достойная конкурентка!"

"Она прошла как каравелла по волнам, прохладным ливнем после жаркого дня!"

"Очень стильно!"

"Девушка с обложки!"

"Как можно быть такой красивой?!"

"Такая девушка, красотка!"

"Какая же ты классная!"

"Ухх какая! Эти чулки!"

"Классный прикид!"

"Фигура – бомба!"

"Самая красивая девочка)"

"Няшная такая)"

Напомним, ранее "неоновая" Дорофеева оторвалась на вечеринке в ультракоротких шортах и боди с глубоким декольте.

Также до этого Надя Дорофеева блеснула длинными ногами за судейским креслом "Голос. Діти"