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"Как звезды Голливуда": Холостяк 9 умилил сеть нежными фото с любимой из Рима

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Никита показал день из жизни глазами папарацци

Экс-Холостяк 9 сезона Никита Добрынин наслаждается счастливыми днями с избранницей Дарьей Квитковой - ему удалось действительно найти на проекте свою любовь и эффектная парочка проводит вместе все свободное время. Они оба любят путешествовать, так что при каждой возможности выбираются в новое интересное место - так, недавно Даша и Никита побывали в Риме, где не скрывали своих чувств и эмоций. Сейчас они уже в Киеве, однако продолжают делиться снимками из поездки в соцсетях.

Добрынин опубликовал на своей странице в Instagram несколько атмосферных кадров, которые были будто бы сделаны папарацци. На одном из фото мужчина присел на ступеньки, а любимая расположилась у него на коленях, нежно обнимая за шею.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Также шоумен показал несколько колоритных кадров из кафе, где парочка будто не видит, что их фотографируют.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

"День из жизни с любимыми папарацци", - подписал публикацию Никита.

Поклонники в очередной раз отметили, что от их пары так и веет любовью, и пожелали им сохранить это чувство и быть очень счастливыми.

  • Как же мы болели за вас!!!!! Любви вам неземной!!!
  • Счастливчики
  • Очень красивая пара счастья вам
  • Очень классные, приятно Наблюдать за вами
  • Красотка
  • Дуже милі
  • Такие милые счастья вам
  • Ви настільки круті
  • Выглядите как звёзды Голливуда, которых снимают папарацци!
  • Очень классные)
  • Красавцы гарна пара.
  • Только счастья вам

Скриншот комментариев (instagram.com/nikitadobrynin)

Напомним, Холостяк 9 Никита Добрынин очаровал элегантным фото с любимой на светском мероприятии.

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