"Як зірки Голлівуду": Холостяк 9 розчулив мережу ніжними фото з коханою з Риму

Екс-Холостяк 9 сезону Микита Добринін насолоджується щасливими днями з обраницею Дарією Квітковою - йому дійсно вдалося знайти на проекті свою любов і ефектна парочка проводить разом увесь вільний час. Вони обидва люблять подорожувати, тому що при кожній можливості вибираються в нове цікаве місце - так, нещодавно Даша і Микита побували в Римі, де не приховували своїх почуттів та емоцій. Зараз вони вже в Києві, проте продовжують ділитися знімками з поїздки в соцмережах.

Добринін опублікував на своїй сторінці в Instagram кілька атмосферних кадрів, які були ніби зроблені папараці. На одному з фото чоловік присів на сходи, а кохана розташувалася у нього на колінах, ніжно обіймаючи за шию.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Також шоумен показав кілька колоритних кадрів з кафе, де парочка ніби не бачить, що їх фотографують.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

"День з життя з коханими папараці", - підписав публікацію Микита.

Шанувальники в черговий раз відзначили, що від їх пари так і віє любов'ю, і побажали їм зберегти це почуття і бути дуже щасливими.

Як же ми вболівали за вас!!!!! Любові вам неземної!!!

Щасливчики

Дуже красива пара щастя вам

Дуже класні, приємно Спостерігати за вами

Красуня

Дуже милі

Такі милі щастя вам

Ви настільки круті

Виглядаєте як зірки Голлівуду, яких знімають папараці!

Дуже класні)

Красені гарна пара.

Тільки щастя вам

Скріншот коментарів (instagram.com/nikitadobrynin)

Нагадаємо, Холостяк 9 Микита Добринін зачарував елегантним фото з коханою на світському заході.