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"Хочется целоваться": Холостяк 9 с избранницей отдались эмоциям в Риме

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.10.2019 - 16:58
"Хочется целоваться": Холостяк 9 с избранницей отдались эмоциям в Риме
Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Пара не скрывала своих чувств на улице

Холостяк 9 Никита Добрынин и его возлюбленная Дарья Квиткова обожают путешествовать, поэтому не могли не воспользоваться чудесной осенней погодой и не отправиться в Рим. Победительница проекта решила показать все тайные места Вечного города своему возлюбленному после того, как ранее побывала тут сугубо женской компанией – девушки устраивали веселые фотосеты, наслаждались итальянской кухней и много гуляли. Теперь Даша решила разделить римский викенд с любимым мужчиной и общими друзьями. Правда, итальянские каникулы быстро пролетели и пара вернулась в Киев, зато влюбленные продолжают делиться в Instagram фото и видеовоспоминаниями о поездке.

Так, Даша опубликовала романтичное фото на ступеньках одного из старинных домов, расположенных на узкой улочке Рима. Влюбленных "застукали" целующимися – Даша присела на руки к Никите, а он обнял ее за талию.

"Мы, наконец-то, вернулись в Киев. Решили, что обязательно еще вернемся в Рим, так как нескольких дней супер мало, чтобы увидеть все достопримечательности. Я снова подготовила вам классные фотокарточки, чтобы вы окунулись в колорит этого города. Кажется, что это место, где хочется все время танцевать, есть мороженное и целоваться. Ну, а пока у нас начинается максимально рабочая неделя, много мероприятий и деловых встреч", - призналась Даша.

&quot;Хочется целоваться&quot;: Холостяк 9 с избранницей отдались эмоциям в Риме

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

В комментариях фото вызвало настоящий бум. Поклонники пары восторгались "химией", царящей между Никитой и Дашей.

  • Ну как можно быть такими милыми. Обожаю Вас. Любви Вам
  • Ви супер
  • Пупсы
  • Ой, голубки
  • Такие красивые
  • Ваша пара - это сплошная любовь
  • Милашки
  • Какие же вы зайки

Скриншот комментариев

Никита также не остался в долгу – он опубликовал короткое видео, на котором вместе с Дашей бросает монетки в знаменитый фонтан Треви.

Ранее победительница Холостяк 9 Дарья Квиткова поделилась с девушками личными советами.

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Новости Украины ХолостякНикита Добрынин
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