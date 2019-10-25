"Моя Мисс Галактика": Холостяк 9 очаровал элегантным фото с любимой

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Пара отправилась на конкурс красоты

Холостяк 9 Никита Добрынин и его избранница, 21-летняя Дарья Квиткова буквально неразлучны. Пара только вернулась из Италии, как тут же отправилась на светское мероприятие в Киеве – конкурс красоты "Мисс Украина-Вселенная- 2019", который состоялся 24 октября. Никита стал ведущим церемнии, а Даша пришла посмотреть на самых красивых девушек страны в качестве спутницы любимого. Шоумен опубликовал фото со второй половинкой в Instagram и нежно обратился к ней со своей странички.

Влюбленные выглядели подчеркнуто элегантно. Никита отдал предпочтение классике – костюм, белая рубашка, "бабочка" и фирменная обезоруживающая улыбка. Его очаровательная спутница также придерживалась дресс-кода – Даша пришла в изысканном платье с открытыми плечами, дополнила вечерний образ аксессуарами – свисающие длинные серьги и скромная и изысканная подвеска на цепочке. Волосы девушка гладко уложила сзади, собрав в пучок, макияж – максимально естественный.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/nikitadobrynin)

Никита обнял возлюбленную за талию и признался, что обычно испытывает волнение перед ответственными мероприятиями, но с появлением рядом второй половинки это проходит.

"Веду конкурс Мисс Украина- Вселенная- 2019". Обычно немного волнуюсь перед такими масштабными ивентами, но не сегодня, со мной моя Мисс Галактика", - написал он.

Поклонники пары не смогли пройти мимо романтичного снимка. Они без устали делали комплименты влюбленным.

Красивая пара

Это мило

Ви так підходите один одному. Щастя Вам

Яка гарна пара

Вы мне очень нравитесь! Приумнажайте и дальше свою любовь

Гарнюньки

Ви дуже гарні разом. Даша, тобі повезло

Ви дуже схожі, гарнюні

Хорошенькие

Ви неймовірно чудові, доречі посмішки у вас схожі!

Скриншот комментариев

В сториз Даша показала, чем занялась, пока Никита работал. Она села за один стол с подругами и наблюдала за происходящим на сцене, а также веселилась под песни приглашенной гостьи Jerry Heil.

Фото: Дария Квиткова с подругами (instagram.com/kvittkova)

Напомним, что победительница Холостяк 9 Даша Квиткова обратилась к поклонницам с мотивационной речью.