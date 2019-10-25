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"Моя Мисс Галактика": Холостяк 9 очаровал элегантным фото с любимой

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.10.2019 - 14:32
"Моя Мисс Галактика": Холостяк 9 очаровал элегантным фото с любимой
Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Пара отправилась на конкурс красоты

Холостяк 9 Никита Добрынин и его избранница, 21-летняя Дарья Квиткова буквально неразлучны. Пара только вернулась из Италии, как тут же отправилась на светское мероприятие в Киеве – конкурс красоты "Мисс Украина-Вселенная- 2019", который состоялся 24 октября. Никита стал ведущим церемнии, а Даша пришла посмотреть на самых красивых девушек страны в качестве спутницы любимого. Шоумен опубликовал фото со второй половинкой в Instagram и нежно обратился к ней со своей странички.

Влюбленные выглядели подчеркнуто элегантно. Никита отдал предпочтение классике – костюм, белая рубашка, "бабочка" и фирменная обезоруживающая улыбка. Его очаровательная спутница также придерживалась дресс-кода – Даша пришла в изысканном платье с открытыми плечами, дополнила вечерний образ аксессуарами – свисающие длинные серьги и скромная и изысканная подвеска на цепочке. Волосы девушка гладко уложила сзади, собрав в пучок, макияж – максимально естественный.

&quot;Моя Мисс Галактика&quot;: Холостяк 9 очаровал элегантным фото с любимой

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/nikitadobrynin)

Никита обнял возлюбленную за талию и признался, что обычно испытывает волнение перед ответственными мероприятиями, но с появлением рядом второй половинки это проходит.

"Веду конкурс Мисс Украина- Вселенная- 2019". Обычно немного волнуюсь перед такими масштабными ивентами, но не сегодня, со мной моя Мисс Галактика", - написал он.

Поклонники пары не смогли пройти мимо романтичного снимка. Они без устали делали комплименты влюбленным.

  • Красивая пара
  • Это мило
  • Ви так підходите один одному. Щастя Вам
  • Яка гарна пара
  • Вы мне очень нравитесь! Приумнажайте и дальше свою любовь
  • Гарнюньки
  • Ви дуже гарні разом. Даша, тобі повезло
  • Ви дуже схожі, гарнюні
  • Хорошенькие
  • Ви неймовірно чудові, доречі посмішки у вас схожі!

Скриншот комментариев

В сториз Даша показала, чем занялась, пока Никита работал. Она села за один стол с подругами и наблюдала за происходящим на сцене, а также веселилась под песни приглашенной гостьи Jerry Heil.

&quot;Моя Мисс Галактика&quot;: Холостяк 9 очаровал элегантным фото с любимой

Фото: Дария Квиткова с подругами (instagram.com/kvittkova)

Напомним, что победительница Холостяк 9 Даша Квиткова обратилась к поклонницам с мотивационной речью.

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Новости Украины ХолостякНикита Добрынин
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