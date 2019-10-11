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Счастливые Холостяк 9 с избранницей поделились секретом гармонии в отношениях

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.10.2019 - 16:42
Счастливые Холостяк 9 с избранницей поделились секретом гармонии в отношениях
Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Дарья Квиткова показала трогательные фото с возлюбленным

Холостяк 9 Никита Добрынин и его избранница Дарья Квиткова сумели не только сохранить отношения после окончания самого романтического проекта страны, но и регулярно демонстрируют идиллию и гармонию, царящую в их паре. Так, недавно влюбленные показали серию снимков из личного архива, среди которых оказалось даже постельное фото. Теперь же Даша опубликовала на своей странице в instagram новую порцию кадров в объятиях Никиты.

На одном из фото девушка запрыгнула избраннику на спину и обняла за шею, а он бережно придерживает ее, не давая упасть. На втором снимке пара расположилась прямо перед зеркалом и запечатлела себя в отражении.

"Секрет в спокойствии. Если люди друг для друга, как уютный дом, то они будут стремиться друг к другу, как можно скорее", - поделилась Даша своей формулой счастья с поклонниками.

Счастливые Холостяк 9 с избранницей поделились секретом гармонии в отношениях

Счастливые Холостяк 9 с избранницей поделились секретом гармонии в отношениях

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Поклонники решили взять на вооружение совет от девушки, а также восхитились тем, как пара на собственном примере постоянно доказывает, что в их жизни царит полная гармония.

  • Мои вы хорошие
  • Какая гармония. Твои мысли и слова настолько совпадают с тем, что у меня в душе, поэтому я искренне рада за ваше настоящее счастье, такие отношения встречаются редко
  • Які ж ви прекрасні
  • Фото милое
  • Котики! Як завжди, мілашки такі
  • Домашний уют
  • Самые самые
  • Вы такая красивая пара, такие милые
  • Вы такая красивая пара
  • Хорошие

Скриншот комментариев

Ранее экс-холостяк Никита Добрынин и его избранница Дарья Квиткова обнажились на камеру и продемонстрировали свои тату.

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Новости Украины ХолостякНикита Добрынин
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