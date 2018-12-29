"Как сидеть в тюрьме": Фреймут резко высказалась о диетах

Оля Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Телеведущая не отказывается от "вредной" пищи

Звездная украинская шоувумен Оля Фреймут призналась, как ей удалось себя привести в форму, не отказываясь при этом от "вредной" пищи. Об этом сообщает Glianec.

Так, она призналась, что для нее "сидеть на диете" это как "сидеть в тюрьме". Поэтому Фреймут предпочитает здоровое питание и аж не как не отказывается от шоколада.

"Это для меня какая-та связь с детством. Помню, как с братом и сестрой делили плиточку на троих на новогодние праздники. Родители не могли покупать нам такую вкуснятину каждый день", - сказала она.

Кстати.популярная телеведущая Ольга Фреймут рассказала о любимом блюде своих детей и поделилась его рецептом с подписчиками в Instagram.

Оказалось, что фирменным блюдом звезды является запеченная галицкая картошка. На снимке ведущая запечатлена во время процесса приготовления. Ее фаны отметили, что даже в домашней обстановке Фреймут выглядит безупречно.

Также Фреймут показала новогоднюю елку в своем доме и поделилась интересными семейными традициями.

Надо отметить, чо Ольга Феймут издала книгу под названием "О любви", куда вошли малоизвестные произведения авторов с мировым именем.

Видео: РБК-Украина